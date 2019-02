Müll ärgert Anwohner der Brauerei

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Beim Lesertelefon „Der heiße Draht“ beschwerte sich ein Anwohner über die „Mülldeponie“ in der Wende- schleife an der Brauerei. Ein alter Herd, Bauschutt und Müll sammelten sich seit einem halben Jahr dort an. Und in der Wollenweberstraße stiften Poller Verwirrung.

„Der Müll wird mehr und mehr“, erregt sich Jörg Kepernick. Der Anwohner der Bergstraße beobachtet seit vergangenem August, dass in der Wendeschleife an der Frankfurter Brauerei Müll abgeladen wird. „Die Lkw-Fahrer stehen im Halteverbot, verrichten dort ihre Notdurft, waschen und kochen“, erzählt Kepernick. Und wirklich: In der Wendeschleife „An der Brauerei“ steht ein alter Elektroherd, liegen Bauschutt und Plastikmüll sowie leere Flaschen herum. Weder die Brauerei noch das Ordnungsamt hätten ihm geholfen. Man dulde das Ignorieren des Halteverbots, weil es immer so gewesen sei, sei die Antwort aus dem Amt gewesen.

„Wir sind selbst bestürzt, dass unser eigenes Grundstück betroffen ist“, informiert Brauhaus-Geschäftsführer Mike Gärtner auf MOZ-Anfrage. Man sei stets um Ordnung und Sauberkeit bemüht und habe die Stelle gesichtet – auch das Ordnungsamt wurde informiert. Er versichert, dass keine Brauereifahrer dort Unrat abgeladen hätten, da das Unternehmen keine eigenen Fahrzeuge betreibe. Insofern könne es sich nur um Lkws fremder Unternehmen handeln. Für die Brauerei-Speditionen gebe es auf dem Betriebsgelände neben Toiletten und Duschen auch genügend Mülltonnen. Gärtner will trotzdem die externen Speditionen darauf hinweisen, dass die Fahrer ihren Müll korrekt entsorgen. Beim Elektroherd vermutet der Geschäftsführer eher, dass Privatpersonen den Müll entladen hätten. Auch die Stadtreinigung habe er deswegen benachrichtigt.

Ein Ärgernis anderer Art hat Brigitte Burkert. Die Bewohnerin wohnt in der Wollenweberstraße im Stadtzentrum. „Von meiner Straße kommend, hat jemand in der Promenadengasse, Richtung Lennépark, Poller aufgestellt“, wundert sich die 80-Jährige. Sie wisse, dass die Poller zur Verkehrsberuhigung zwischen den Bauten der Wohnungswirtschaft (Wowi) beitragen sollen. Aber: „Hier wohnen viele ältere Leute, die Gehbehindert oder krank sind“, sagt sie, und die deswegen auf Fahrdienste angewiesen seien. Und sie habe selbst erlebt, wie ein Krankenwagen vor den Pfosten stand und mit Koffer und Trage bis zum Hauseingang laufen mussten. „Als mich Johanniter-Mitarbeiter im Tragestuhl abholten, wurden wir auf dem Rückweg von Politessen gestoppt“, erklärt sie – weil das Johanniterfahrzeug im Lennépark geparkt wurde.

„Die Poller sind nicht neu“, sagt Franziska Wegner von der Wowi. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst haben einen Schlüssel für die Klapppoller, sodass die Sicherheit gewährleistet sei. Die Pfosten stehen teilweise auf Wowi-Grundstücken, seien aber – im Rahmen des Gestaltungswettbewerbs Wollenweberstraße – von der Stadt aufgestellt.

Der Planungsansatz für das Quartier Wollenweberstraße war, dass diese einschließlich Parkplätzen und Kita-Umfahrung frei befahrbar sei, informiert Kora Kutschbach, Pressereferentin der Stadt. Die Erschließung der Wohnhöfe und auch die Promenadengasse sind durch Poller abgesperrt, die aber durch Krankenwagen, Feuerwehr sowie auch bei Umzug oder Möbellieferungen geöffnet werden können.

Die Rettungskräfte und die Wowi würden über die entsprechenden Schlüssel verfügen. Eine Ausnahme bildet die Zufahrt zur Wollenweberstraße 5, da dieser Block barrierefrei gebaut wurde und ihm damit ein Sonderstatus zufällt. Die Promenadengasse und die Rosengasse seien wichtige Fußgängerachsen zwischen Karl-Marx-Straße und Lennépark.

Ein Problem sei, so Wegner von der Wowi, dass „pfiffige Anwohner“ die Poller geschickt umfahren, um den Fußweg zu verkürzen. Dennoch wisse Sie um die engen Flächen und die schwierige Parkplatzsituation. Dazu gebe es keine öffentlichen Haltezonen seitens der Stadt. Zu viele Autos auf dem zentralen Fleck sind die Folge.