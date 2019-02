Koch für Wichmann

René Wernitz

Potsdam/Havelland (MOZ) „Herr Wichmann aus der dritten Reihe“ ist bekannt aus der gleichnamigen Doku (2012), die die damalige parlamentarische Arbeit dieses in der Uckermark wohnhaften CDU-Landtagsabgeordneten zeigte. 2009 war Henryk Wichmann Landtagsmitglied geworden. Ende Januar nahm er nun Abschied, um Beigeordneter in der heimischen Kreisverwaltung werden zu können.

Westhavelländern dürfte Wichmann nicht nur dadurch ein Begriff geworden sein, indem er 2013 zur Aufführung der Doku im Rathenower Haveltorkino gastierte. Seit November 2014 war er Vorsitzender des Petitionsausschusses und hatte im Frühling 2015 die in Rathenow angeschobene Petition „Eltern fordern beitragsfreie Kinderbetreuung im Land Brandenburg“ von den Initiatorinnen entgegengenommen. Seit Ende 2014 war er übrigens auch Fraktionsvize hinter Ingo Senftleben.

Für Wichmann rückte zum 1. Februar Michael Koch aus Brieselang in den Landtag nach. Der CDU-Fraktionsvorsitzende im hiesigen Kreistag und stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende vertritt sozusagen das „mittlere“ Havelland mit der heimischen Gemeinde Brieselang, dem Amt Friesack, der Stadt Ketzin/Havel, der Stadt Nauen, dem Amt Nennhausen und der Gemeinde Wustermark. Koch wurde innerhalb seiner Fraktion zum Sprecher für Kultur, Religion und Demografie gewählt. Zudem gehört er dem Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie dem Petitionsausschuss an. Allerdings nur bis zum Ende dieser Legislaturperiode.

Am 1. September wird der Landtag neu gewählt. Koch kandidiert nicht, weil er sich in der Gemeinde Brieselang um das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters bewerben will. Der erste Wahlgang dafür erfolgt parallel zur Landtagswahl.