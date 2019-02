Simone Weber

Rathenow Insgesamt 67 Kulturvereine oder kulturelle Gruppen gibt es in der havelländischen Kreisstadt. Dazu gehören Chöre, Tanz- und Musikerensembles, Theatervereine, aber auch viele Maler. Seit entsprechendem Beschluss der Stadtverordneten im Jahr 2005 ehrt die Kommune einen der Vereine oder Einzelkünstler mit ihrem mit 500 Euro dotierten Kulturpreis – seit 2014 alle zwei Jahre, abwechselnd mit dem Bürgerpreis. Vor wenigen Tagen wurde nun Doris Schacht geehrt, „seit über 20 Jahren eine feste Größe in der Rathenower Kulturszene“, wie es kürzlich in der Laudatio hieß.

Doris Schacht zeichnete bereits in der Schulzeit gern, allerdings widmete sie sich der Malerei erst ab 1997 intensiver. Sie belegte Kurse in Rathenow, Berlin und Gülpe, eignete sich so unterschiedliche Techniken an und fand ihren eigenen Stil. Am liebsten malt sie mit Ölfarben.

„Man benutzt wohl Farben, aber man malt mit dem Gefühl“ - Dieser Ausspruch Jean-Baptiste Siméon Chardins trifft auch auf Doris Schacht zu. Durch bewussten Einsatz von Licht in ihren Gemälden fesselt sie den Blick den Betrachters. „Ein Bild muss noch Freiraum und Fantasie für den Betrachter lassen. Sonst könnte man auch ein Foto machen“, sagte die Künstlerin. „Motiv und Farbe müssen stimmen. Während des Malens tauche ich in den Prozess so intensiv ein, dass es mir immer wieder schwer fällt, ein Bild tatsächlich zu beenden.“

Inzwischen malt Doris Schacht nicht nur gern. Seit Jahren ist sie Mitglied im Theater Zeitlos e.V. Für diesen gestaltet sie Bühnenbilder und Plakate. Der Verein bringt alle Jahre in der Vorweihnachtszeit ein Märchen auf die Bühne des Kulturzentrums.