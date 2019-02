Volle Auftragsbücher im Havelland

Wolfgang Balzer

Nauen Umsatz, Geschäftslage und Nachfrage: Der Boom im havelländischen Handwerk hält an. Diese positive Einschätzung gab Kreishandwerksmeister Michael Ziesecke kürzlich in einem Pressegespräch über das abgelaufene Jahr 2018 und den Start in das neue Jahr. 95,6 Prozent der befragten Handwerksbetriebe bewerten ihre Geschäftslage mit gut oder befriedigend.

Prall gefüllte Auftragsbücher und steigende Umsätze seien aber auch automatisch damit verbunden, dass es nicht genügend Personal zur Auftragsabwicklung gäbe. Das führe dazu, dass die Kunden längere Wartezeiten für die Projektabwicklung einkalkulieren müssten, sagte der Kreishandwerksmeister. Durchschnittlich seien die Betriebe zu 92 Prozent ausgelastet (Vorjahr: 89 Prozent). Das führte, erstmals seit sieben Jahren, zu einer deutlich verbesserten Investitionsneigung der Handwerksbetriebe.

Positiv war im vergangenen Jahr auch, dass es 2018 immerhin 72 Neuanmeldungen im zulassungspflichtigen Handwerk gab (2017: 54). Kritisch sieht Michael Ziesecke die Situation in zulassungsfreien und handwerksähnlichen Gewerken. Hier gab es 2017 immerhin 93 Anmeldungen mehr als Abmeldungen. 2018 nur noch 39. Das könne nach Meinung des Kreishandwerksmeisters daran liegen, dass wegen der fehlenden Meisterpflicht in diesen Gewerken über die Jahre gar keine Lehrlinge ausgebildet wurden. Somit gäbe es hier auch keine neuen Fachkräfte und keine Nachfolger, aber bei den Kunden Beschwerden, dass es zu wenig Handwerker gäbe. Dies wäre politisch provoziert worden. „Das hat den Markt komplett durcheinander gebracht“, bedauerte er und hofft, dass die Politik zusammen mit den Kammern eine Regelung findet, die die Meisterpflicht in diesen Bereichen wieder einführt.

Eine „schreiende Ungerechtigkeit“ nannte Olaf Bubert, Innungsmeister im Bauhauptgewerbe, die Situation, dass hier EU-Ausländer problemlos eine Anmeldekarte für ein Gewerbe bekommen, ohne bei der Arbeit die zahlreichen Festlegungen für einheimische Handwerksbetriebe beachten zu müssen und so auch eine ganze Reihe von finanziellen Aufwendungen weniger hätten. So könnten sie konkurrenzlos niedrige Preise anbieten.

Norman Krumnow, Innungsmeister für das Elektrogewerbe, machte noch auf ein anderes Problem aufmerksam. Das sind die ständig neuen bürokratischen Auflagen, so beispielsweise zur Abfallentsorgung, zum Datenschutz oder zum Energiesparen. Das mache den Bau teurer und erhöhe damit die Mietpreise, die dann andererseits von der Politik beklagt werden.

Bestimmendes Thema, so Ziesecke, seien im vergangenen Jahr die Nachwuchssorgen gewesen. Trotz zahlreicher Veranstaltungen, auf denen die Handwerker über die Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten informierten, seien viele attraktive Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben, da geeignete Bewerber fehlten. Das liege auch daran, dass die Politik die Schüler über das Abitur einseitig auf eine akademische Laufbahn orientiere und nicht auch auf das Handwerk. Die Kreishandwerkerschaft wird deshalb künftig in Betrieben und Schulen, aber auch bei Eltern und letztlich auch den Jugendlichen werben, dass es auch im Handwerk sehr vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten gibt – bis hin zu einem Studienabschluss.

Ein Lob des Vorstandes der Kreishandwerkerschaft gab es für den Landkreis Havelland. Hier sei es inzwischen eine gute Tradition geworden, zusammen mit dem Handwerk, dem größten Wirtschaftsfaktor im Havelland, die Zukunft des Landkreises zu gestalten. Insgesamt bewertet das havelländische Handwerk die Auftragslage für 2019 positiv. Es wird ein Umsatzplus von gut vier Prozent erwartet. 95 Prozent der Handwerksbetriebe rechnen damit, dass die Geschäfte auf stabilem Niveau verlaufen.