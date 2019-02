Zahlen mit dem Smartphone ist in Brandenburg nicht überall möglich

dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburg setzen immer mehr Unternehmen auf ein Bezahlsystem mit dem Smartphone. Das ergab eine Umfrage.

„Bei den großen Filialisten ist es häufig schon jetzt möglich, bei einigen anderen Unternehmen beschäftigt man sich gerade mit der Einführung“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB), Nils Busch-Petersen. Das sei momentan jedoch eher ein Phänomen der Ballungszentren.

„Die Übrigen sperren sich allerdings nicht per se dagegen. Häufig fehlt in ländlichen Gebieten aber schlicht die Nachfrage“, sagt Nils Busch-Petersen. Gerade in Brandenburgs Flächen komme erschwerend dazu: „Wenn Sie nicht sicher sein können, dass die Verbindung während des Bezahlprozesses bestehen bleibt, dann zahlen Sie lieber anders.“ Es fehle die digitale Infrastruktur. Weitere Faktoren seien das Alter und die Kaufkraft der Kunden.

In Templin (Uckermark) hat es seitens der Händler diesbezüglich noch keine Initiativen gegeben, wie Ernst Volkhardt von der dortigen Tourismus-Marketing-Gesellschaft berichtet. „Da in einzelnen Einrichtungen das Zahlen mit EC-Karte nicht einmal möglich ist, ist das Smartphone da noch weit weg“, sagt er.

Im Grunde kann man überall dort mit dem Handy oder bestimmten Computeruhren bezahlen, wo auch kontaktloses Bezahlen mit der Bankkarte geht - man braucht nur eine geeignete Kredit- oder Girocard hinterlegen. Dann hält man das Gerät einfach an das Terminal, genau wie sonst die Karte. Etwa 600.000 Kassenterminals im deutschen Einzelhandel haben schon die technischen Voraussetzungen für mobiles Bezahlen - das zeigt eine Untersuchung im Auftrag des Verbraucherministeriums. Auf dem Land finden sich oft noch alte Geräte, die kontaktloses Bezahlen nicht unterstützen.

Unabhängig von der neuen Bezahlmethode per Smartphone hält die Debatte um den Ausbau des Mobilfunknetzes an. In größeren Städten Brandenburgs wie Potsdam oder Cottbus ist mangelnde Netzabdeckung zwar kein Thema. „Dennoch ist es unser Ziel, als gesamte Lausitz 5G Modellregion zu werden“, sagt Cottbus Stadtsprecher Jan Gloßmann. Das sei eine der diskutierten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Strukturwandel in der Region. Außerdem fördere die Stadt in diesem Jahr das Angebot von Handyparksystemen. Geplant sei auch der Aufbau eines WLAN-Netzes im Stadtgebiet.

Bis Ende des Jahres werden nach Auskunft des Potsdamer Wirtschaftsministeriums alle drei Mobilfunknetzbetreiber mindestens 97 Prozent der Haushalte im Land mit dem Mobilfunkstandard „Long Term Evolution“ (LTE) versorgen. Mit der Versteigerung von Funkfrequenzen habe die Bundesnetzagentur den Betreibern in diesem Jahr die Auflage erteilt, 98 Prozent der Haushalte mit 100 Megabit pro Sekunde zu versorgen.

Was sich zunächst gut anhört, erhebt jedoch keinen Anspruch auf eine flächendeckende Mobilfunkversorgung. „Deshalb haben die Telekommunikationsunternehmen Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte bislang noch nicht vollständig erschlossen“, erklärt Ministeriumssprecherin Claudia Lippert.

„Wir haben uns mehrfach mit den Mobilfunkunternehmen zusammengesetzt und nach Lösungen für eine bessere Mobilfunkversorgung in Brandenburg gesucht“, betont die Sprecherin. Ein Ergebnis davon sei der Beschluss der Landesregierung, weitere 32 Funkmasten im Land zu errichten. Diese seien zwar primär für den Digitalfunk von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) des Landes bestimmt, würden den Telekommunikationsunternehmen aber mietzinsfrei zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt.