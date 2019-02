Beyer und Koska führen die Grünen-Liste im Wahlkreis 5 an

Andreas Koska

Mittelmark (MOZ) Auf ihrer Mitgliederversammlung im Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“ in Michendorf hat der Kreisverband Potsdam-Mittelmark die Kreistagskandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai nominiert. Im Wahlkreis 5, der dem Altkreis Belzig zuzüglich der Stadt Treuenbrietzen entspricht, wurde die Brückerin Kerstin Baier auf Platz 1 nominiert. Auf Platz zwei folgt der Journalist Andreas Koska aus Cammer. Insgesamt schickt die Partei hier 18 Kandidaten ins Rennen. Die Künstlerin Martina Heyden aus Borkwalde und dem Bad Belziger Energiemanager Harald Lacher folgen auf den Plätzen drei und vier. Wie schon immer bei den Grünen üblich, gehören die ungeraden Plätze den Frauen, die geraden sind offen. Dort können sowohl Frauen als auch Männer kandidieren. Mit dem Kinderarzt Burckhard Kroll aus Bad Belzig, dem Bio-Schweinezüchter Bernd Schulz aus Brück-Gömnigk sowie dem Treuenbrietzener Unternehmer Andreas Bruns sind weitere bekannte Personen auf der Grünen-Liste platziert.

Auch für die Wahlkreise 1, 2 und 3 fanden Nominierungen statt. Die 20 Kandidaten im Wahlkreis 1 (Teltow/Kleinmachnow) werden von Andrea Schwarzkopf und Henry Liebrenz angeführt. Die ebenfalls 20 Nominierten im Wahlkreis 2 (Beelitz, Stahnsdorf, Michendorf, Nuthetal) werden von der Beelitzerin Elke Seidel und Benjamin Perry aus Stahnsdorf angeführt. Im Wahlkreis 3 (Werder, Seddiner See, Schwielowsee) wurden 16 Personen nominiert. Hier rangiert der Werderaner Rechtsanwalt Georg Hartmann auf Platz eins der Liste, eine Ausnahme, da keine Frau bereit war diesen Listenplatz einzunehmen. Einzig im Wahlkreis 4, der dem Altkreis Brandenburg entspricht, wurde die Wahl aus Zeitgründen verschoben, hier wird erst am 14. Februar. nominiert. „Wer grün bewegte Politik machen will und sich für seine Region engagieren möchte, ist herzlich willkommen“, lädt die Geschäftsführerin des Kreisverbandes Ulrike Wunderlich zum aktiven Mitmachen ein. Der Kreisverband von Bündnis90/Die Grünen ist mit aktuell 187 Mitgliedern der zweitgrößte im gesamten Land Brandenburg. Die Fraktion im Kreistag Potsdam-Mittelmark hat jetzt fünf Mitglieder.