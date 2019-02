„Ein Übergang, wie er im Buche steht!“

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (MOZ) Nachdem Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang während des Neujahrsempfangs Ina Fink als künftige Chefin der SteinTherme vorstellte, ist der Wechsel an der Spitze des Gesundheitsbades offiziell. Dr. Christian Kirchner, der seit 2012 als Kapitän auf der Brücke stand und das Bad aus stürmischer See rettete, verlässt das Schiff. Der 69-Jährige geht zum 1. April in den Ruhestand - verabschiedet sich jedoch nicht zu 100 Prozent von Bad Belzig und von der SteinTherme. „Ich werde dem Festverein weiter die Treue halten, Ina Fink dort einführen und weiter in der Therme anzutreffen sein.“

Projekte, die ihm besonders am Herzen liegen, will er zu einem guten Ende führen. Wie den Hotelbau, der seit Jahren auf eine Verwirklichung wartet. „Ich wäre nicht in den Ruhestand gegangen, hätte ich die Therme nicht in guten Händen gewusst“, so der Manager weiter. Leisegang seinerseits hatte geäußert, dass ihn der geräuschlose Übergang an der Spitze der SteinTherme freue. „Es ist ein Übergang, wie er im Buch steht“, so der Verwaltungschef. Bereits im Vorfeld hatten der Aufsichtsrat und die Stadt Bad Belzig grünes Licht für den Wechsel auf dem Chefposten gegeben und einstimmig auf eine Ausschreibung der Stelle verzichtet.

„Der Wechsel wird gelingen“, ist sich Kirchner sicher. So sicher wie er sich 2012 war, dass Ina Fink die richtige für die Stelle als Assistentin der Geschäftsführung sei. Die 31-Jährige arbeitete damals noch in einer Stadt in Thüringen und zeichnete dort für das Stadtmarketing verantwortlich. „Als ich die Therme übernehmen durfte, war klar, dass Handlungsbedarf besteht“, so Kirchner erklärend. Das Bad schrieb tiefrote Zahlen, schipperte dadurch in schwerer See und hatte bereits eine ganze Reihe von Geschäftsführern verschlissen. Da Christian Kirchner nicht gekommen war, um bald wieder zu gehen, musste die Therme auf Kurs gebracht und vieles auf den Prüfstand gestellt werden. Anders waren die Probleme nicht zu lösen. „Ich brauchte jemanden, auf den ich mich zu 100 Prozent verlassen konnte“, so der 69-Jährige - und jemanden, der sich in der Branche auskennt.

Eine frühere Kollegin gab ihm den Tipp bei Ina Fink anzufragen. Für Kirchner, der zeitgleich mit der jungen Frau an der Hochschule in Berlin ein Tourismusstudium absolviert hatte, ein Hinweis der goldwert war. Er griff zum Telefon und fragte, ob sie nicht Lust hätte, nach Bad Belzig zu kommen. Ina Fink kannte die SteinTherme zu diesem Zeitpunkt nicht. Durch Studium und Beruf lediglich die Region Berlin/Brandenburg. Dennoch nahm sie die berufliche Herausforderung an. Wenig später drang eine Negativschlagzeile über die Situation des Bades an ihr Ohr und setzte im Kopf ein Gedankenkarussell in Gang. „Was erwartet mich, war eine der Fragen, über die ich mir Gedanken machte“, erzählt sie rückblickend. Dennoch trat sie am 1. Januar 2013 die Stelle an.

„Sie kam, setzte sich an den Schreibtisch und begann zu arbeiten. Es war einfach toll“, erinnert sich Kirchner. Ein Jahr später trug die Arbeit der beiden erste Früchte, wurden positive Tendenzen spürbar. Die Wahrnehmung der Therme war spürbar verbessert worden. Die Zufriedenheit der Gäste gewachsen, das interne Betriebsklima hatte einen Aufschwung erfahren. Dann gelang die Profilierung vom Freizeitbad zum Gesundheitsbad.

2016 wurde die Diplombetriebswirtin für Tourismusmanagement mit Schwerpunkt Bäderwirtschaft Prokuristin. Ab dem 1. April wird sie als Thermechefin an der Spitze der Bad Belziger Kur GmbH stehen. „Sie wird neue Schwerpunkte setzen. Die grobe Fahrtrichtung bleibt“, so Kirchner.

Das große Thema Digitalisierung und die weitere Entwicklung des Gesundheitstourismus gehören dazu. Die Anfänge sind gemacht. Unter anderem stehen bereits zwei neue Badeärzte in den Startlöchern. Wer künftig in Bad Belzig ambulant kurt, soll via Telemedizin mit ihnen kommunizieren können. Ina Fink, die in Kasachstan geboren, seit 1996 in Deutschland lebt und mittlerweile in Brandenburg/Havel zu Hause ist, freut sich auf die neue berufliche Herausforderung. Die sucht die 31-Jährige gern auch in ihrer Freizeit. Extremsportarten sind ihre Leidenschaft - vom Bungeespringen bis zum Gleitschirmfliegen.

„Mir war die Zeit hier in Bad Belzig ein Vergnügen“, sagt Kirchner am Ende des Gesprächs.