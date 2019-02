Respekt gebührte dem Gegner

Martin Terstegge\MOZ

Brandenburg Mit einem 28:19-Erfolg über den HSV Wildau bewahrten die Handballer des SV 63 Brandenburg-West ihre „weiße Weste“ in Sachen Heimbilanz. Wer nur die nackten Zahlen liest, kann sich jedoch kein Bild über den wahren Spielverlauf machen. Es war keinesfalls der souveräne Auftritt eines Spitzenreiters. Den Respekt hatten sich beim Abpfiff die Gäste verdient. Sie blieben bis acht Minuten vor Schluss auf Schlagweite - mit nur sechs Feldspielern.

Als die Wildauer zum Warmmachen in die Halle kamen - lediglich sechs Feldspieler, plus zwei Torleute gehörten zum Kader - beschlich West-Trainer Sven Schößler schon eine Vorahnung, dass seine Mannschaft nicht mit dem genügenden Ernst in die Aufgabe geht: „Ich war ja selbst Spieler, dann denkt man das geht mit halber Kraft. Da mache ich mir mal einen gemütlichen Abend.“

Die Befürchtungen wurden schnell Realität. In der Deckung lief es ordentlich, man stand nah am Gegenspieler und Jurij Benkendorf, der diesmal im Tor stand, da Andy Witowski unter der Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnte, nahm den einen oder anderen Wurf weg. Sechs Gegentore bis zur 18. Minute waren ein guter Wert.

Auf der Gegenseite verzeichnete das Protokoll aber nur fünf erzielte Treffer. Und das ließ Coach Schößler immer wieder auf der Bank hochfahren. Neben den vielen schlechten Würfen waren es vor allem die technischen Fehler die ihn in Harnisch brachten. Allein zwölf registrierte er im ersten Durchgang. Vor allem die misslungenen Versuche den Ball schnell nach vorn zu spielen, ließ die einheimischen Fans aufheulen. Normalerweise ein probates Mittel der Brandenburger. Folgerichtig ging es nur mit einer 10:9-Führung in die Pause, obwohl die Gastgeber zwischenzeitlich einen 10:6-Vorsprung herausgeholt hatten.

Trotz der mahnenden Worte in der Kabine gelang es den West-Handballern zunächst nicht „den Schalter umzulegen“. Allerdings machten es die Wildauer sehr geschickt, verschleppten das Tempo im Angriff, wo sie die Schiedsrichter, nach dem Geschmack Sven Schößlers, etwas zu lang gewähren ließen, ehe sie Zeitspiel anzeigten. Zudem vermieden sie überhartes Einsteigen in der Defensive, um Zeitstrafen zu vermeiden. Da hätte der West-Trainer auch mehr Aktionen seiner Spieler erwünscht, um Strafen zu provozieren.

Doch dann schienen die Hausherren plötzlich auf dem richtigen Weg zu sein. Aus einem 13:14-Rückstand in der 40. Minute wurde binnen sieben Minuten eine 19:15-Führung. Sven Schößler musste aber noch ein wenig warten, ehe er sich entspannt zurücklehnen konnte. Die HSV-Akteure kämpften sich erneut heran, auch weil in dieser Phase die Konzentration bei Schlussmann Benkendorf nachließ. In der 53. Minute verkürzten sie zum 19:21, hatten dann aber in der verbleibenden Spielzeit nichts mehr zu zusetzen.

Jetzt brach die große Zeit des Tom Kryszons an, jeder Wurf den seine Hand verließ, senkte sich auch ins HSV-Tor. Allein fünf der letzten sieben West-Tore zum 28:19-Sieg gingen auf sein Konto, das am Ende zwölf Treffer aufwies. Dafür benötigte er aber eine gewisse Anlaufzeit.

Aus einer durchschnittlichen Teamleistung hob Trainer Schößler die Außen Max Schößler und Steven Heuer hervor, aber auch Gregor Teichert, der die Bälle nicht nur gut verteilte, sondern diesmal auch sicher traf, wie auch Christoph Witt, der auf der für ihn ungewohnten halbrechten Position, für gute Impulse sorgte.

Diese Partie geht sicherlich nicht als sportlicher Höhepunkt in die Saisongeschichte ein, doch es zählen nur die zwei Punkte, die sich die West-Handballer in der Schlussphase sicher verdienten. Das nächste Spiel ist am 16. Februar bei der TSG Lübbenau, und da erwartet der Trainer einen anderen Auftritt seines Teams. In Lübbenau wird sehr wahrscheinlich auch Philip Kryszon wieder mit dabei sein können, was die Durchschlagskraft der Brandenburger erhöht.

SV 63 West: Benkendorf, Witowski, Wybranietz 1/1, M. Schößler 4, Witt, Nhantumbo 1, Wollweber, Heuer 4, Meysel, Stenzel 2, Teichert 3, Mandler 1, Fleischer, T, Kryszon 12. (ter)