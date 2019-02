Klare Botschaft des Vorstands im Frauenbereich

Leser

Brandenburg Den Verantwortlichen beim SV 63 Brandenburg-West war klar, welch schwere Aufgabe sich die Handballerinnen des SV 63 Brandenburg-West mit dem Aufstieg in die Oberliga Ostsee/Spree aufhalsen würde. Die Spielerinnen wollten sich der Herausforderung stellen, da sie nach dem Verzicht des Brandenburgligameisters VfB Doberlug-Kirchhain mit Platz zwei die sportliche Voraussetzung geschaffen hatten.

Nach über der Hälfte der Spielzeit ist die Bilanz mit 2:24 Punkten und 241:402 Toren ernüchternd. Dem Vorstand des SV 63 West stößt aber nicht auf, dass das Team den Klassenerhalt wohl nicht schaffen wird, sondern sorgt sich über die Außendarstellung. Nach anfänglich guten Leistungen, mit dem Überraschungssieg in Spandau zum Saisonauftakt, die dann in knappen Niederlagen endeten, kamen nun doch einige „Klatschen“ hinzu. Sicherlich ist der Ausfall Madlen Fontaines von dem Team nicht zu kompensieren, doch wurde ein Aufbäumen innerhalb der Mannschaft zum Schluss vermisst. Negativer Höhepunkt war das 5:40-Debakel beim HV Grün-Weiß Werder, wobei die Grün-Weißen kein Spitzenteam der Liga stellen.

In der vergangenen Woche hat sich der West-Vorstand entschlossen nicht nur mit den Spielerinnen und Trainern zu reden, sondern dies aus publik zu machen, da in anderen Situationen - nicht nur im Frauenteam - die Ansätze nicht immer in Gänze wiedergegeben wurden. Hier nun der Appell im Wortlaut:

„Der Vorstand des SV 63 Brandenburg-West hat sich in den vergangenen Tagen intensiv mit der Situation im Frauenbereich beschäftigt. Ausgehend von der momentanen Situation, sehen die Verantwortlichen die Notwendigkeit, nunmehr aktiv in die weiteren Entwicklungen einzugreifen. Dabei geht es nicht um die Tatsache, dass die Saison in der Ostsee-Spree-Liga optimal verlaufen muss, um bereits in diese Saison die Klasse zu halten. Dies war allen Beteiligten bewusst und es gab präzise Abstimmungen zwischen Vorstand, Trainerteam und Mannschaft, dass auch ein möglicher Abstieg nichts an der Ausrichtung des Vereins ändern wird, zukünftig ein ständiges Mitglied in der Ostsee-Spree-Liga zu sein. Wichtig war es den Protagonisten, dass ein möglicher Abstieg mit Anstand erfolgt und das Team bis zum Ende alles in die Waagschale wirft, um den Abstieg zu verhindern.

Die momentane Situation macht es jetzt jedoch erforderlich, die richtigen Schlüsse zu ziehen und klare Vereinbarungen zum weiteren Auftreten der Mannschaft zu schließen. Aus diesem Grund trafen sich am heutigen Montag der Vorstand mit der Mannschaft und dem Trainerteam, um folgende Beschlüsse zu verkünden.

Bis zum Spiel gegen ProSport Berlin am 2.3.2019 wird die Mannschaft in bewährter Weise mit dem Trainerteam zusammenarbeiten und die anstehenden Aufgaben mit dem notwendigen Engagement angehen. Entsprechend der dabei sichtbaren Entwicklungen wird der Vorstand danach entscheiden, ob eine Zusammenarbeit bis zum Saisonende in der heutigen Form zielführend ist. (ter/sei)