Nur vier Tore in Hälfte zwei

An Torhüter Michael Schröter, der in den ersten 45 Minuten den Kasten hütete, lag es nicht, dass die MBSV-Handballer eine Klatsche vor heimischer Kulisse hinnehmen mussten. © Foto: Dirk Fröhlich

Martin Terstegge\MOZ

Bad Belzig Die Ausgangslage für Denis Wandersee, Trainer des MBSV Belzig, vor der Heimpartie gegen den Ligadritten HSG Schlaubetal-Odervorland war alles andere als optimal. Mit Robert Schlünz, Jonas Galle und Hannes Richter, der in der Woche erkrankte, fehlten wichtige Stammkräfte, mit deren Mitwirken sicherlich ein anderes Ergebnis als das 16:35 erzielt worden wäre.

Im ersten Durchgang war jedoch noch kein Leistungsunterschied zwischen beiden Mannschaften erkennbar. Meist führten die Gastgeber mit einem Tor, ehe in der 20. Minute die Gäste nach der ersten Führung mal wieder nach vorn gingen (10:9). In der 27. Minute erarbeiteten die Favoriten sich erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung, doch Jannes Wernicke verkürzte noch in der gleichen Minute zum 12:13.

Die Oderländer hatten sich nun aber warm geworfen, erzielten bis zur Pause noch drei Treffer, während die Hausherren leer ausgingen. Sie machten den Fahler zu schnell abzuschließen, wollten unbedingt vor der Halbzeit noch ausgleichen. Beim Gang in die Kabine war Wandersee trotz des 12:16-Zwischenstandes zufrieden, sah eine gute erste Hälfte seines Teams.

Doch mit dem Wiederanpfiff schienen die Bad Belziger von allen guten Geistern verlassen. Parallelen zur Vorwoche taten sich auf, wo die Fläminger bei der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf mit 21:39 unter gingen: allerdings auch erst nach einer passablen ersten Hälfte.

Bei den Gastgebern kam neben den vielen technischen Fehlern - 18 verzeichnete Wandersee in seinem Protokoll - auch noch Pech beim Abschluss hinzu, viele Würfe landeten zu Beginn des zweiten Abschnitts am Pfosten. Nicht so bei den Gästen, die fast jeden Angriff mit einem Treffer abschlossen. Gerade ihr Zwei-Meter-Mann am Kreis, Mateusz Krzyzanowski, verwertete zielgerichtet seine Möglichkeiten. Er erzielte nach 35 Minuten das Tor zum 21:13: die Vorentscheidung.

Die Oderländer kannten keine Gnade, drehten gegen resignierende Bad Belziger richtig auf und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Ganze vier Tore erzielten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel. Vor allem die Art und Weise wie sich die Mannschaft vorführen ließ, ärgerte den MBSV-Trainer: „Das wir gegen die Oderländer nur Außenseiterchancen hatten wussten wir im Vorfeld. Eine Niederlage mit sieben, acht Toren wäre auch Okay gewesen, doch erneut so eine Klatsche, das geht nicht. In der ersten Hälfte hat man ja gesehen, das wir mithalten können.“

Lob zollte er aber Benjamin Hübeler, der auf der rechten Außenbahn während seiner dreiviertelstündigen Einsatzzeit zu überzeugen wusste.

Das nächste Spiel ist am 16. Februar, dann geht es zum Tabellenzweiten BSV Grün-Weiß Finsterwalde. „Das wird noch einmal ein richtiger Brocken, aber es ist nicht das wichtigste Spiel für uns“, meinte Wandersee. Er wird seinem Team in der Aufarbeitung noch einmal ihre Fehler per Videoanalyse vorführen, macht sich aber ansonsten keine Hoffnung über den Ausgang der Partie. „Ich will nur nicht, dass wir uns kampflos ergeben. Viel wichtiger ist, wie wir in Dahlewitz abschneiden.“

Die Begegnung beim SV Blau-Weiß Dahlewitz findet am 3. März statt, dann treffen die Bad Belziger wieder auf einen Gegner auf Augenhöhe. Bis dahin müssten Schlünz, Galle und Richter auch wieder einsatzfähig sein, um dem Team wieder mehr Durchschlagskraft zu geben.

MBSV: Schröter, Rudolph, Trittel, Paul1, Kernke 4, Hainke, Übeler 3, Dreer, Dalibor, Ringewald, Wernicke 5, Wendland 3. (ter)