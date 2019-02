Kinder mit einem Ausflug belohnt

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. „Meine Kinder haben Super-Zeugnisse bekommen, deswegen machen wir einen Ausflug“, stand seit Freitagnachmittag auf einem Zettel an der Tür zum Reisebüro von Dörthe Fiedler in Bad Freienwalde. Aber was kann man jetzt im Winter in der Region unternehmen?

„Wir wollten in die Eisarena nach Schwedt“, erzählt tags darauf Dörthe Fiedler. Doch die hat nur am Wochenende geöffnet. „Also waren wir shoppen“, sagt die 34-Jährige. „Pullover und Hosen“, fügt sie auf Nachfrage hinzu. So kurz nach Weihnachten seien ihre Kinder auf praktische Sachen aus gewesen.

Dörthe Fiedler betreibt in der Bad Freienwalder Königstraße das Reisebüro H & P. Und ist stolze Mama von Hannah (12) und Henrik (9). Nach dem Einkauf seien sie noch ins „AquariUM“, dem Freizeitbad in Schwedt. „Da fahren wir gern hin“, berichtet die Geschäftsfrau. Das Bad sei schön leer und warm gewesen. „Da stimmen Wasser- und Lufttemperatur. Das macht Laune.“

Wer mit seinen Kindern in den Winterurlaub wollte, sei meist schon am Freitag los. „Viele fahren nach Österreich, nach Tirol. Da braucht man von hier aus schon an die zehn Stunden.“ Doch das Riesengebirge sei angesichts der einen Woche Ferien ebenfalls gut nachgefragt gewesen. „Harrachov und Spindlermühle sind nicht so weit weg und dort liegt in diesem Jahr ausreichend Schnee.“ Dort seien zudem die Nebenkosten für die Skiausleihe und das Essen günstiger. Und an die Ostsee werde natürlich auch im Winter gern gefahren. „Dann aber geht es meist in ein Wellnesshotel mit Hallenbad.“

Darüber hinaus hätten Familien das Schnorcheln im Roten Meer (Ägypten) für sich entdeckt. „Dort ist es wärmer als auf den Kanaren und die Flugzeit ähnlich“, weiß Dörthe Fiedler. Und was macht sie mit ihren Kindern? „Wir sind auch jetzt gern in der Natur, könnten also zum Baasee oder zur Köhlerei wandern.“ Beide Ziele hätten den Vorteil, dass man dort einkehren und sich bei einem Kakao aufwärmen könne. Ginge es nach ihr, könnte es ruhig auch hier noch etwas kälter werden und vor allem mehr Schnee geben. Ein Ausflug nach Berlin sei ebenfalls schon vorgesehen. „Mein Sohn ist begeisterter BMXer und will in den Mellowpark nach Treptow.“ Hat sie noch weitere Ideen? „Vielleicht fahren noch nach Eberswalde ins Kino. Dort gibt es immer auch ein Ferienprogramm.“

In der Tourist-Information hat an diesem Vormittag Heiko Walther-Kämpfe Dienst. Die Köhlerei mit dem Spielplatz nennt er ebenso wie den Gesundheitsweg „Atem schöpfen“ mit seinen elf Stationen. „Wir haben unsere Angebote auch mit Kindern getestet“, sagt Walther-Kämpfe und räumt mit Blick auf den recht leeren Veranstaltungskalender ein, dass die Frage nach Tipps für Familien zwischen Ostern und Oktober einfacher zu beantworten ist. Letztlich hänge alles aber davon ab, wie mobil die Leute sind. „Nach Eberswalde braucht man ja nur eine halbe Stunde. Da gibt es mit dem Fitolino einen Indoorspielplatz, den Zoo, ab April auch wieder den Familiengarten.“ Zudem empfiehlt er einen Blick in den Spielplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs). Auf Bad Freienwalde beschränkt fällt ihm natürlich noch das „Offi“ ein.

Nebenan schließt gerade Veronika Nawin die Tür zum Oderlandmuseum auf. Klar wäre ein Besuch dort auch etwas für die gerade gestarteten Winterferien, bestätigt sie. „Großeltern mit Enkeln kämen allerdings häufiger als Familien mit Kindern“. Geöffnet hat das Museum Mittwoch bis Sonntag jeweils 11 bis 17 Uhr.