Jugend spürt Schicksalen nach

„Wir sind der Chor der Bücher“: Zehntklässler der Freien Ganztagsschule aus Neinstedt (Harz) präsentierten ihre Ergebnisse zu Flucht und Vertreibung am Sonnabend in Form eines Sprech-Chores. © Foto: Cornelia Link-Adam/MOZ

Menschen im Oderbruch: Der Buschdorfer Maler Dieter Duschek stellte sein Werk „Syrischer Junge“ schon für Projektarbeit zu Flucht und Vertreibung einer Ganztagsschule im Harz zur Verfügung, nun übergab er es am Sonnabend in Golzow an Simone Grieger für die Golzower Grundschule, die ähnliche Projekte planen. © Foto: Cornelia Link-Adam/MOZ

Cornelia Link-Adam

Golzow (MOZ) Unter dem Titel „Menschen im Oderbruch“ fand am Sonnabend im Filmmuseum „Kinder von Golzow“ ein besonderer Nachmittag zum Zuhören, Zuschauen, Zulassen und Zureden statt. Jung und Alt beleuchteten Fluchterfahrungen mit Literatur, Malerei, Musik, Film und gutem Essen.

Im Versammlungsraum des Gemeindezentrums mussten sogar noch Stühle nachgeholt werden, so groß war der Zulauf. Ehe man sich setzte, nutzten viele Gäste die Chance und schauten sich am Auslage-Tisch verschiedene Fotoalben über Theateraufführungen, aber auch große Hefte mit dem Titel „Vier Jahreszeiten“ sowie einer langen Ideen-Sammlung zum Thema Heimat an. Davon ließ sich auch Landrat Gernot Schmidt gerne gefangennehmen und blätterte in den Unterlagen. Alles waren Ergebnisse von Schülern der Freien Ganztagsschule Neinstedt (Harz), die unterstützt von der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt ,sich vor zwei Jahren von Golem auf Usedom bis zu den Seelower Höhen im Oderbruch auf den „Weg der Erinnerung“ gemacht hatten. Dem Thema Flucht und Vertreibung wurde sich auf künstlerische Weise genähert. In mehreren Projektarbeiten haben sich sich mit dem Leben im Oderbruch, insbesondere mit der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte, beschäftigt.

Entstanden ist der Kontakt in den Harz durch die Buschdorfer Künstlerin Heidrun Schäfer, die schon mehr als 30 Jahre mit der Schulleiterin befreundet ist. Sie fand die nachgespürten Schicksale passend zum Filmmuseum „Kinder von Golzow“. Alle erlebten zu Beginn eindrucksvoll den Sprechchor von 13 Zehntklässlern aus dem Harz, die als „Wir sind der Chor der Bücher“ unter Anleitung von Dichterin Ulrike Feibig verschiedenste Passagen von Begleiterscheinungen wie Zensur, Bücherverbot und Bücherverbrennung boten. Gekonnt zogen sie mit Worten, Wortfetzen und Pausen die Zuhörer in den Bann der Vergangenheit. Mit viel Applaus wurde die Aufführung der Jugendlichen honoriert.

Emotional wurde es auch, als Heidrun Schäfer und Lektorin Katja Neumann mehrere Passagen des Buches „Eine Lebensgeschichte aus dem Oderbruch“ vorlasen. Interviewt worden war dafür der Zechiner Gerhard Ulrich, der im Anschluss auch das zu einem großen Buch gebundene Werk von Heidrun Schäfer überreicht bekam.

Beschäftigt hatten sich die verschiedenen Klassenstufen der Ganztagsschule im Harz unter Leitung von Alexandra Kuhlmann und Marion Feibig aber auch mit Fluchterfahrungen 2015. Dafür hatte ihnen der Buschdorfer Maler Dieter Duschek sein Werk „Syrischer Junge“ zur Verfügung gestellt. Die Interpretations-Ergebnisse wurden ebenfalls verlesen. Der Künstler hatte Flucht und Vertreibung am eigenen Leib erlebt, ließ die Interpretationsmöglichkeiten zu seine Werk „Syrischer Junge“ aber bewusst offen. Gern übergab er sein Werk weiter an Simone Grieger für die Golzower Grundschule, die ein ähnliches Projekt mit Duscheks Werk durchführen will.

„Ich habe den Jungen mit dem Flugdrachen gleich erkannt, das ist doch der kleine Bruder von Kamal und Burhan“, sagte Hans Minge und fand das Werk wunderbar. Die beiden Golzower Grundschüler aus Syrien hatten da schon ihren Auftritt mit Gitarrenspiel und Gesang mit Bravour gemeistert. Sie waren wenig später auch noch bei der Vorführung des Films „Die neuen Kinder von Golzow“ von Simone Gaul zu sehen, die sehr eindrucksvoll die Ankunft und das Einleben der syrischen Familie in Golzow zeigt. Passend zum Film wurden von Halima Mata und fünf anderen Frauen auch als sehr lecker gelobte Appetithäppchen der arabischen Küche gereicht, bei denen die Besucher auch noch rege miteinander ins Gespräch kamen.