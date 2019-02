Alkoholisiert randaliert

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Alkoholisiert und randalierend unterwegs war in der Nacht zu Montag ein 29-Jähriger in Falkensee. Mit 1,81 Promille im Blut endete für den Mann die Nacht auf dem Polizeirevier. Der Mann war zunächst bei der Feier eines Freundes und hatte sich dort an dessen Freundin heranmachen wollen. Gegen ihren Willen berührte er sie mehrfach und versuchte, sie zu küssen. Die 21-Jährige wehrte sich und der 29-Jährige verließ, nachdem er an einer Lampe in der Wohnung und der Haustür seine ersten Schäden angerichtet hatte, die Feier und fuhr mit einem silbernen Opel davon. Dabei stieß er gegen mindestens zwei geparkte Autos und beschädigte diese. Im weiteren Verlauf der Nacht stellte er seinen Opel ab und lief zu Fuß weiter durch die Stadt. In der Berliner Straße bemerkte ein Zeuge den Mann, wie er gegen den Spiegel eines geparkten Wagens trat. Er folgte dem Mann und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den Mann zur Anzeigenaufnahme mit auf das Polizeirevier und fuhren ihn zur Blutprobe ins Krankenhaus. Gegen den Mann ermittelt die Kriminalpolizei nun in mehreren Strafverfahren.