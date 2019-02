Bunte Abwechslung im City Center

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Vita-Tage in Eisenhüttenstadt sind keine Eintagsfliege gewesen. Das Märkische Medienhaus veranstaltet die Messe erneut, und zwar wieder über drei Tage und wieder im City Center. Vom 28. Februar bis 2. März wird sich in den Gängen des Einkaufszentrums alles um Freizeitangebote, Wellness, Mobilität und Gesundheit drehen.

„Wir laden erneut zu den Vita-Tagen ein, weil die Erstauflage 2018 ein Erfolg war. Auch die Resonanz der Aussteller konnte sich sehen lassen“, erklärt Stephanie Thieme, Verkaufsleiterin beim Märkischen Medienhaus für das Gebiet zwischen Oder und Spree. Hinweise der Besucher und Aussteller wurden ausgewertet. „Alles in allem hat uns das Mut für eine Neu-Auflage gemacht.“

Dass man sich wieder für das City Center als Veranstaltungsort entschieden hat, habe mehrere Gründe. Erstens sei es das größte Einkaufszentrum und somit Treffpunkt vieler Menschen. Zweitens sei man unabhängig vom Wetter und habe mehr Möglichkeiten für das Rahmenprogramm. Und drittens laufe die Zusammenarbeit mit dem Center-Management ganz hervorragend, lobt Stephanie Thieme.

„Wir haben wieder ein buntes Angebot für die Besucher zusammengestellt“, verspricht die Verkaufsleiterin. „Letztlich wollen wir den Menschen zeigen, welche Angebote und Möglichkeiten es hier in Eisenhüttenstadt und Umgebung für sie gibt.“ Dazu erklingt Musik und die Gastronomen des City Centers locken mit Kaffee, Kuchen und andere Leckereien.

Was das Rahmenprogramm angeht, so wird es am 28. Februar einen Polizeistand geben, an dem man auch sein Fahrrad codieren lassen kann. Außerdem wird Stefanie Matheus am Nachmittag mehrmals singen. Am Freitag steht dann Ronny Gander auf der Bühne und am Sonnabend stellen sich Bands vor, die am Musikförderpreis „Axel“ der Axel-Titzki-Stiftung teilnehmen. Für die jüngeren Besucher der Messe hat sich auch ein besonderer Gast angekündigt: Kruschel will sich von 14 bis 16 Uhr bei den Vita-Tagen umsehen. An allen drei Tagen ist Kinderschminken geplant, zudem gibt es dank der Kräuterhexen Bastelangebote und eine Hüpfburg. Im ehemaligen „Fame“-Laden läuft beispielsweise eine Bilder-Ausstellung der Klostergalerie Martinus und der Kaminbau Rathmann stellt sich vor. Am 1. März kümmert sich das Schloss Bomsdorf um erste Osterbasteleien.

Zu den Ausstellern gehören unter anderem verschiedene Autohäuser, Miss Sporty, Reha-Tech, die AWO, die Volkssolidarität, City Fahrrad und das Qualifizierungscentrum der Wirtschaft. Gesucht wird bislang noch ein Kosmetikexperte.

Informationen bei Stephanie Thieme unter Tel. 03364.403833