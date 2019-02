Aus B80 wurde B84

Silvia Passow

Falkensee Am ersten Februar zog das Bürgerbegegnungszentrum, bekannt als B80, einige Meter weiter, in neue Räume der Bahnhofstraße 84. Damit wird aus der B80 die B84. Mitglieder der Willkommensinitiative und jene, die sich durch deren Arbeit aufgefangen fühlen und willkommen geheißen wurden, in der Mehrzahl Flüchtlinge, halfen beim Umzug. Gemeinsam hatte man die neuen Räume hergerichtet, zum symbolischen Umzug, nahm jeder „seinen“ Stuhl und trug ihn über die Straße ins neue Quartier.

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) fand lobende Worte für die Arbeit der Willkommensinitiative Falkensee (WIF). Die Initiative hatte sich anlässlich der zu erwartenden Flüchtlinge gegründet. Das „Willkommen in Falkensee“ galt aber von Beginn an allen Neubürgern/innen der Stadt. Ein Umstand, den der Verwaltungschef besonders hervorhob.

Auch die neuen Räume in der Bahnhofstraße werden, ähnlich der vorigen Unterkunft, keine Dauerlösung sein. Sollte die alte Stadthalle einem Neubau weichen, könnte Müller sich an dem Standort eine dauerhafte Niederlassung für das Begegnungszentrum vorstellen. Das könnte sich auf den angrenzenden Gutsparks positiv auswirken, sagt er.

Auch die Vorsitzende der Falkenseer Stadtverordneten, Barbara Richstein (CDU), war unter den ersten Besuchern. Die Aufgaben der WIF haben sich verändert, sind aber keineswegs weniger geworden, erklärte Christoph Böhmer, Co-Koordinator der WIF. Statt Sprachkurse zu vermitteln, gehe es nun um Arbeitsplatzsuche, Wohnungen finden und Unterstützung beim Zurechtfinden im Dickicht der Bürokratie. Aus Ersthilfe wurde Hilfe zur Selbsthilfe.

Wie gut so etwas gelingen kann, bewies der Umzug. Die ehemaligen „Newcomer“ packten nicht nur beim Umzug mit an, sie sind auch sonst in der WIF aktiv, unterstützen die Arbeit der Willkommen-Heißenden. „Newcomer“, so nennt Kathleen Kunath, Sprecherin der WIF, alle Neufalkenseer, die hier Unterstützung suchen. Die neue Begegnungsstätte ist im Gegensatz zur vorherigen Unterkunft in viele kleinere Räume unterteilt. Das ist gut, schafft Platz für kleine Lerngruppen oder vertrauliche Gespräche. Ein größerer Raum für Veranstaltungen fehlt nun jedoch.

Kunath betonte ihre Dankbarkeit gegenüber der Stadt. Wie schon in der B80 wird auch das neue Quartier von der Stadt finanziert. „Aus der Not werden wir eine Tugend machen“, sagte Kunath. Begegnung setzt Bewegung voraus und genau das plant Kunath für 2019. Gemeinschaftliche Veranstaltungen mit Kirchen, Vereinen und Parteien. In den Austausch gehen, gesellschaftliche Themen aufgreifen und diskutieren. „Wir wollen mit den Themen ins Gemeinwesen gehen“, sagte sie.

Ein abwechslungsreiches und multikulturelles Programm bot die B80 bereits in den letzten Jahren, das wird auch in der B84 fortgeführt. Der Name hat sich geändert, das herzliche Willkommen bleibt.