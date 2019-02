Der Alarm schrillte häufiger

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Wesentlich mehr Einsätze als im Vorjahr hatten die Feuerwehren des Amtsbereiches Neuzelle 2018. Vor allem auch Waldbrände hielten die Feuerwehrleute auf Trab, wobei das Amt selbst von großen Feuern verschont geblieben war.

„Ein Dachschulbrand in Coschen war unser größer Einsatz im vergangenen Jahr im eigenen Amtsgebiet“, resümiert David Schulz, der Neuzeller Amtswehrführer. Zu dem Einsatz kam es im Juli. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. „Aber der Dachstuhl ist komplett runtergebrannt.“ Mehr als 60 Feuerwehrleute waren damals im Einsatz.

Insgesamt wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuzelle im Jahr 2018 zu 178.Einsätzen gerufen – 19 davon waren außerhalb des Amtsgebietes. Wobei es sich dabei meist um Alarmsituationen in Eisenhüttenstadt gehandelt habe, unter anderem in der Zentralen Erstaufnahmestelle für Asylbewerber. Am Ende blieb es dort meist bei Fehlalarm-Einsätzen.

Zusätzlich zu den 178 Einsätzen rückten die Neuzeller viermal mit der Brandschutzeinheit des Landkreises Oder-Spree aus. Beispielsweise schwitzten die Feuerwehrleute bei Waldbränden bei Treuenbrietzen im August und in der Lieberoser Heide.

Und da die Neuzeller neben Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde eine Komponente in der Gefahrstoffeinheit des Landkreises ausmachen, wurde man auch dort zur Hilfe gerufen, als es auf der Autobahn einen Unfall gegeben hatte.

David Schulz musste seine Leute im vergangenen Jahr häufiger alarmieren als noch 2017. In jenem Jahr stehen 116 Einsätze zu Buche. Diese sind unter anderem auf viele kleinere Ödlandbrände im Sommer zurückzuführen. „Von größeren Waldbränden blieb das Amt 2018 zum Glück verschont“, betont David Schulz. Dafür habe es viele kleinere gegeben. Ob Brandstiftung dabei eine Rolle gespielt hat, davon ist dem Amtswehrführer nichts bekannt. Der größte Waldbrand, zu dem man ausrücken musste, sei ein drei Hektar großer Flächenbrand gewesen. „Aber das haben wir schnell in den Griff bekommen. Das war alles noch im Rahmen.“

Auf 329 Feuerwehrleute konnte der Amtswehrführer im Vorjahr zurückgreifen, 23 davon waren Frauen. Die Zahlen sind ständig in Bewegung. Ab- und Zugänge gibt es immer. So standen in der vergangenen Woche bereits 334 Mitglieder in der Statistik der Feuerwehr. Hinzu kommen etwa 100 ehemalige Aktive in der Alters- und Ehrenabteilung sowie 64 Kinder und Jugendliche.

Das Zusammenspiel mit den lokalen Arbeitgebern, falls Arbeitnehmer zum Einsatz gerufen werden, klappt nach Angaben von David Schulz bestens. Diesbezüglich gebe es auch immer wieder Gespräche. Und manchmal sind die Firmenchefs selbst bei der Feuerwehr und stellen auch Feuerwehrleute ein. „Die Tageseinsatzbereitschaft ist bislang gut abzudecken“, betont David Schulz. Lediglich die Feuerwehrleute, die weiter weg zur Arbeit pendeln, können im Notfall nicht alarmiert werden.