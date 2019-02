Rheinsbergs Jecken mögen es gespenstisch

MOZ

Rheinsberg Bei den Jecken des Rheinsberger Carnevalclubs (RCC) geht es in diesem Jahr gespenstisch zu.

Unter dem Titel „Spuk im Klosterkeller“ knüpfen die Karnevalisten vier Jahrzehnte später an das Faschingsmotto aus dem Jahr 1979 an. Das Programm von einst wird jedoch um einige Punkte wie den „Zombie-Sisters“, der „Adams Familiy“ und einem „Ghostbusters-Tanz“ ergänzt. Wer wissen möchte, was sich dahinter verbirgt, kann das an diesem Sonnabend tun. Um 19.19 Uhr beginnt dann die Karnevalssause in der Seehalle des Hotels „Haus Rheinsberg“. Auch an den folgenden Samstagen, 16. und 23. Februar, wird das Programm dort um 19.19 Uhr gezeigt, sowie am Sonntag, 17. Februar um 14 Uhr. Der Kinderfasching wird an diesem Sonntag um 14 Uhr in der Seehalle gefeiert.

Die Veranstaltung am 16. Februar ist bereits ausverkauft. Karten für alle anderen Termine gibt es beim Autoservice Tornow, Dr.-Martin-Henning-Straße 5. Telefnoische Reservierungen werden unter 033931 2526 entgegengenommen.