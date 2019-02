Fahrkartenautomat in Kremmen gesprengt

Aileen Hohnstein

Kremmen Neben dem Wartehäuschen am Kremmener Bahnhof liegen nur noch ein paar Überreste: abgesplitterte Plastikteile, kleine Scherben und ein Stück Kabel. Etwas weiter entfernt liegt noch eine zerstörte Scheibe, die an einen Bildschirm erinnert. Das ist alles, was vom Fahrkartenautomaten zu sehen ist. In der Nacht zu Montag haben Unbekannte den Automaten zerstört. „Es hat nachts zweimal laut geknallt“, berichtete ein Anwohner am Montag.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Führer eines Regionalzuges am Morgen um 4.45 Uhr den Schaden entdeckt und die Polizei benachrichtigt. Der Automat wurde durch die Explosion vollständig zerstört, der Schaden wird auf mehrere 10 000 Euro geschätzt. Es ist dem Täter oder den Tätern allerdings nicht gelungen, an den Inhalt des Gerätes zu kommen. Da der Fahrkartenautomat nicht mehr zu benutzen war, wurde er nach den Untersuchungen der Kriminaltechnik bis zum Nachmittag von der Deutschen Bahn nach einer Schadensbegutachtung abgebaut.

„Sind die Schäden größer, wird der Automat umfangreich in Stand gesetzt. Das kann mehrere Wochen dauern“, heißt es aus der Pressestelle der Deutschen Bahn. Eine Auskunft zur Dauer der Reparatur konnte nicht gegeben werden, das hänge vom Ausmaß des Schadens ab.

Mit der Zerstörung und dem Abbau des Automaten stehen Bahnfahrer ohne Dauerkarte in Kremmen nun vor einem Problem. Einen zweiten Automaten gibt es dort nicht. Fahrkarten sind im Prignitz-Express seit zwei Jahren nicht mehr am Automaten erhältlich. Wer also nicht zum Schwarzfahrer werden möchte, muss in der Regionalbahn selbst handeln und auf das Bahnpersonal zugehen. „Wenn es am Bahnhof keinen weiteren Automaten gibt, besteht auch die Möglichkeit, in der Bahn ein Ticket zu kaufen. Dafür muss man sich aber aktiv an den Kundenbetreuer wenden und die Situation schildern“, erklärte der Pressesprecher der Deutschen Bahn. Wer also bis zur Fahrscheinkontrolle abwartet und erst dann den Schaffner informiert, gilt demzufolge als Schwarzfahrer und muss ein Bußgeld zahlen.

In Oberhavel werden immer wieder Fahrscheinautomaten zerstört, um an das Geld zu gelangen. Erst im vergangenen August wurde einer am S-Bahnhof in Schönfließ gesprengt, allerdings waren die Täter wie auch in Kremmen erfolglos. 2014 konnten Beamten der Bundespolizei drei Täter am S-Bahnhof Bergfelde festnehmen, die zuvor schon mehrere Automaten ausgeräumt hatten. Sie mussten sich wegen schweren Bandendiebstahls und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor Gericht verantworten.