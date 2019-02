Immer mehr Berliner heiraten in Hennigsdorf

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Es ist ein ehrwürdiges Gebäude, das alte Rathaus, in dem sich Hennigsdorfs Standesamt befindet. Aber reicht das allein als Grund, dass immer mehr Hennigsdorfer sich trauen lassen? Die Statistik beweist es: Weit mehr als jedes zweite Hochzeitspaar kommt von auswärts.

Im vorigen Jahr wurden nach Auskunft des Rathauses 306 Ehen im alten Rathaus geschlossen. Dass darunter 35 Paare aus Oberkrämer stammen, lässt sich leicht erklären. Da es dort kein Standesamt gibt, geht’s zur Hochzeit oft nach Hennigsdorf. Zudem wurden 45 Ehen von Paaren geschlossen, die im gesamten Bundesgebiet wohnen. Statistisch ist das zwar nicht nachweisbar. Aber es könnte sich dabei zumindest zum Teil um ehemaligen Hennigsdorfer handeln, die für den wichtigsten Tag ihres Lebens in die Heimatstadt zurückkehren.

Auffällig ist aber: Für mehr als jede vierte Ehe sind Berliner verantwortlich. 86 Hauptstadt-Ehen wurden 2018 in der Speckgürtel-Stadt geschlossen. Auch in Velten, so vermeldeten wir jüngst, steigt die Nachfrage aus der Berliner. Die Erklärung dazu ist einfach: Wegen Überlastung der hauptstädtischen Bürgerämter bekommen viele Heiratswillige dort kaum einen, geschweige denn den Wunschtermin.

Zieht man noch vier Nachbeurkundungen von Ehen ab, die im Ausland geschlossen wurden, bleiben lediglich 135 Hochzeiten von Hennigsdorfern. Auf diesem Niveau bewegte sich bis 2013 die Zahl aller hier geschlossenen Ehen. Seither geht es steil bergauf mit den Eheschließungen.

Bei der Einwohnerzahl musste das an Zuwachs gewöhnte Hennigsdorf im vergangenen Jahr eine kleine Delle hinnehmen. Die Zahl sank binnen Jahresfrist von 26 823 auf 26 741. Da der Negativ-Saldo zwischen Geburten und Sterbefällen fast identisch blieb, lässt sich der Rückgang nur mit dem Verhältnis zwischen Zu- und Wegzügen erklären. Lag der 2017 noch bei einem Plus von 478 Menschen, sind es jetzt nur noch 122. Da mit 211 Geburten zu 381 Todesfällen ein natürliches Minus von 170 zu verzeichnen ist, kann der Zuzug diesen Einwohnerverlust nicht mehr ausgleichen.

Mit den 211 Geburten konnte zum neunten Mal in Folge die zuvor fast undenkbare Marke von 200 Neugeborenen überschritten werden. An die ganz starken Jahrgänge 2015 und 2016 reicht die Zahl allerdings nicht mehr heran.

Leicht, aber stetig steigt die Zahl der Hennigsdorfer, die das 65. Lebensjahr überschritten haben. Mit 7 085 stellen sie mehr als ein Viertel der Einwohnerschaft. Damit in Zusammenhang stehen dürfte auch die Tatsache, dass der Durchschnitts-Hennigsdorfer langsam älter wird. Lag der Altersdurchschnitt zwischen 2013 und 2017 bei 47 Jahren, so stieg er 2018 auf 48 Jahre. Dabei ist die männliche Bevölkerung mit im Schnitt 46 Jahren deutlich jünger, als es die Frauen sind. Hier liegt der Durchschnitt bei 50 Jahren. Dass diese Zahlen nicht noch deutlich höher liegen, ist dem Anteil in Hennigsdorfer lebender Ausländer zu verdanken. Vor allem wohl beeinflusst durch das Asylbewerberheim, liegt deren Altersdurchschnitt bei nur 26 Jahren. Bis 2017 weist die Statistik dafür ein durchschnittliches Alter von 32 bis 33 Jahren aus.

Der Anteil ausländischer Nachbarn in Hennigsdorf beträgt mit 1 955 gut sieben Prozent. Von den 499 Plätzen im Asylbewerberheim waren Ende 2018 410 Plätze belegt, Ende 2017 waren es 427.