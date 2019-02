Kritik am neuen Fürstenberg-Buch

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Das neue Fürstenberg-Buch mit zahlreichen Illustrationen stößt auf großes Interesse. So kann Autorin Elfriede Seidel eine beeindruckende Nachfrage verzeichnen. Aber es gibt auch Kritik. Sammler Robert Wiese wirft Seidel vor, sie habe sich mit fremden Federn geschmückt.

Er bezieht sich auf zahlreiche Postkarten, die Elfriede Seidel für das Buch verwendete, und die „nachweislich“ von ihm stammten, erklärt er. Obgleich Wiese die Verwendung der Karten ihr ausdrücklich verbot, wie er in einem Schreiben betont: „Ich habe Frau Seidel darum gebeten, dass sie keine Ansichtskarten von mir veröffentlicht und bitte nur Scans von Ansichtskarten verwenden soll, von denen sie die Quelle kennt und weiß, wer diese Karte in seinem Besitz hat.“ Hintergrund sei die Anfrage der Fürstenbergerin bei ihm gewesen, einige seiner Karten für das neue Buch zur Geschichte der Wasserstadt Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts verwenden zu dürfen. Und zwar im Stile eines historischen Spaziergangs, „wie ich ihn wiederholt in meinen Vorträgen unternommen hatte und wie er in der Bevölkerung guten Anklang fand“.

Wiese ließ bei der Gelegenheit durchblicken, „dass ich vorhabe, selbst einmal eine Veröffentlichung zu meiner umfangreichen Sammlung von mehreren tausend, zum Teil äußerst seltenen und wertvollen Karten beabsichtige und um ihr Verständnis bitte, dass ich sie bei diesem Vorhaben deshalb nicht unterstützen kann.“

Daraufhin habe er die klärende Erwiderung eines Rechtsanwaltes bekommen, wonach Frau Seidel klarstelle, „dass meine Mandantin nicht daran interessiert ist, eine Publikation über Ihre Sammlung zu veröffentlichen“. Weiter heißt es im vorletzten Absatz: „Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass meine Mandantin keine Auseinandersetzung mit Ihnen wünscht. Daher hat sie mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass Postkarten aus Ihrer Sammlung nicht verwendet werden.“

Umso überraschter zeigt sich Wiese nun, dass ihm „beim Durchsehen der Abbildungen“ des im Januar erschienen Buches einige, teilweise seltene Ansichtskarten sehr bekannt vorgekommen seien. „Nach Prüfung aller Abbildungen, konnte ich 31 Stück der abgebildeten Ansichtskarten zweifelsfrei als genau die Stücke identifizieren, die sich seit mehr als zehn Jahren in meiner Sammlung befinden“, erklärt Wiese.

Zugleich räumt er ein, das Urheberrecht auf die Karten sei in jeder Hinsicht abgelaufen, die Karten seien „gemeinfrei“, wie es im Juristendeutsch heißt. Ärgerlich sei aber, dass Frau Seidel „mir versicherte, keine Karten von mir zu veröffentlichen“. Robert Wiese betont, ihm komme es nicht auf Geld an, aber seriös sei dies nicht.

Elfriede Seidel betont auf Nachfrage: „Die von mir verwendeten Abbildungen, die Herr Wiese als seine identifiziert, habe ich nicht von ihm, die liegen vielmehr öffentlich aus und sind für jedermann zugänglich“, erklärt die Autorin. Daher könne sie die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Im übrigen habe sie der Publikation ein hinreichendes Quellenverzeichnis beigefügt, in dem all jene Personen aufgeführt werden, von denen die Autorin Abbildungen erhielt, sofern die Spender das wünschten.

Eine verfahrene Situation über die der Oranienburger Historiker und Postkarten-Experte Bodo Becker eine klare Meinung hat: Es gebe zwar kein Urheberrecht auf diese Ansichtskarten, „aber die Autorin hat sehr leichtfertig gehandelt“, erklärt Becker auf Nachfrage. Zum einen seien auch historische Postkarten, die älter als 70 Jahre sind, ein Massenprodukt. Aber Elfriede Seidel habe nicht sauber gearbeitet. Ratsam wäre, dem Sammler entgegenzukommen – indem in einer weiteren Auflage ausdrücklich auf dessen Verdienste beim Sammeln der Fürstenberg-Karten hingewiesen wird, rät Becker. Immerhin hätten viele Karten nur dank der Sammelleidenschaft von Wiese Eingang ins Buch gefunden – von wem die Kopien letztlich auch stammten.

Elfriede Seidel zeigt sich unterdessen verärgert: „Ich verlange, wegen der Behauptungen eine öffentliche Entschuldigung von Robert Wiese.“