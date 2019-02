Nachtwanderung für Sternengucker

Aileen Hohnstein

Borgsdorf Mit der Wanderung „Griechische Helden und Sternenfunkeln“ ist die Naturwacht im Naturpark Barnim in die diesjährige Wandersaison gestartet. Trotz bewölkten Himmels kamen Naturfreunde gern und hörten auf dem Weg in die Waldschule Wissenswertes über Sterne und Umwelt.

„Im Winter ist der Sternenhimmel mit Abstand am schönsten“, sagt Andreas Lauter. Der Ranger der Naturwacht im Naturpark Barnim führt am Freitagabend eine Nachtwanderung zur Waldschule Briesetal. Er ist begeisterter Hobbyastronom –. „seit ich denken und lesen kann“, wie der 49-Jährige verrät. Nur: Am Freitagabend ist der Himmel bewölkt, erst einmal überhaupt kein Stern zu sehen.

Die elf Teilnehmer der Nachtwanderung, die dank der frühen Winterdunkelheit schon um 18 Uhr beginnt und deshalb besonders für Kinder geeignet ist, lassen sich davon nicht abschrecken. Schließlich gibt es auch genug anderes über die Natur im Briesetal zu erfahren, und abenteuerlich ist eine Wanderung so ganz ohne Licht allemal. Denn normale Taschenlampen sind an diesem Abend tabu. Nur rotes Licht ist erlaubt, um die Dunkelanpassung des Auges nicht zu stören.

Sobald das letzte Borgsdorfer Haus hinter einem liegt, die ersten Schritte im Naturpark Barnim zurückgelegt sind und keine künstliche Lichtquelle mehr den Nachthimmel stört, ist der Effekt merklich – im erst schwarzen Einheitsbrei sind nach und nach immer mehr Details zu erkennen: Blätter, Wurzeln, Steine und Gehölze zeichnen sich immer klarer ab. „Augen zu, Auto kommt!“, ruft ein Mann. Auf der schmalen Straße braust ein Wagen mit hellem Scheinwerferlicht heran. Die Warnung ist berechtigt, wie Andreas Lauter erklärt: „Die Dunkelanpassung des Auges dauert bis zu zwei Stunden. Die Anpassung des Auges ans Licht aber nur ein paar Sekunden.“ Wer also nicht seine schon gewonnene Nachtsicht wieder im Nu verlieren möchte, sollte tunlichst künstliche Lichtquellen meiden. Sonst beginnt der Anpassungsprozess der Augen an die Dunkelheit wieder von vorne.

Und so geht es weiter über Stock und Stein, tiefer hinein ins Briesetal, ganz ohne störendes Scheinwerferlicht, dafür mit einer Kinderfrage, die bei einer der vergangenen Wanderungen gestellt wurde: Warum sind die Baumstämme der Birken eigentlich weiß?

Andreas Lauter bleibt vor einer Birke stehen und schaut erwartungsvoll in seine Wandergruppe. Die hat keine Erklärung dafür, es wird ein wenig geraten und gemutmaßt. Dann gibt Lauter einen Expresskurs in Botanik. Weil Birken zu den ersten Bäumen gehören, die eine Fläche besiedeln, brauchen sie bestimmte Schutzvorrichtungen gegen Wind und Wetter. Das Blätterdach anderer Bäume kann die Pionierpflanzen nicht vor Sonneneinstrahlung schützen. Diese Funktion erfüllt die weiße Baumrinde, die die Sonnenstrahlen reflektiert und so im Winter starke Temperaturschwankungen im Inneren des Baumes und damit Frostschäden vermeiden hilft sowie im Sommer dem Hitzeschutz dient.

Weiter geht es, vorbei an einem wüsten Haufen aus Ästen und Zweigen. Es ist die Sommerresidenz der hiesigen Biber. Staunend bleibt die Gruppe vor der Biberburg stehen. Auf dem Briesesteg macht Andreas Lauter wieder Halt und weist auf die vereiste Wasserfläche: „Das hier war ein Torfstich, der Boden gibt Methan ab. Durch die Methanblasen ist die Eisfläche nicht durchgängig gleich dick. Wer das Eis betritt, kann einbrechen.“ Er selbst habe so eine Situation schon an einem anderen Gewässer gesehen, der Mann habe glücklicherweise gerettet werden können.

Nach gut zwei Stunden kommen alle schließlich in der Waldschule an. Hardy Wagner begrüßt die Wanderer dort freudig und hat schon Würste und Brot auf dem Grill vorbereitet.

„Da sind ganz viele Sterne“, jubelt ein Junge plötzlich und betrachtet den Himmel. Die Wolken sind weitergezogen und geben teilweise den Blick auf die Sterne frei. Großer Wagen, Polarstern, Siebengestirn – in der Gruppe wird gefachsimpelt, was da zu erkennen ist und wie die Sternbilder in den verschiedenen Jahreszeiten ihre Position verändern. Ein Kauz ruft. Eine vorbereitete Powerpoint-Präsentation kommt nicht mehr zum Einsatz, die Stimmung dazu passte an diesem Abend nicht, findet Andreas Lauter.

Für die Berlinerin Steffi Wunderlich ist der Himmelsspaziergang durch den Briesewald eine von vielen Veranstaltungen der Naturwacht, die sie bislang besucht hat. „Es ist für uns schon ein Stück Tradition geworden. Gefühlt komme ich seit 100 Jahren hierher, einfach, weil die Naturwacht immer wunderschöne Wanderungen anbietet.“ Ihr Begleiter Heinz Groß findet das auch: „So ein schöner Abendspaziergang ist eine angenehme Art und Weise, mal an die frische Luft zu kommen.“