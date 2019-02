Kleiderkammer platzt aus allen Nähten

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Würde ein Geschäft in der freien Wirtschaft so florieren, der Inhaber würde investieren. Bei der Kleiderkammer der Projektentwicklungsgesellschaft PuR verhält sich das anders. Die hat zwar mehr Mitarbeiter bekommen und platzt aus allen Nähten, kann aber nicht mit zusätzlichen Räumen rechnen.

Auf dem großen Stapel gebrauchter Kleidung, die gerade ein Spender vorbeibringt, liegen obenauf T-Shirts. „Sommerware können wir zurzeit nicht annehmen“, bedauert die PuR-Mitarbeiterin. Dass sie sich dann doch überreden lässt, den Kleidungsstapel zu übernehmen, liegt an den dicken Winterpullis untendrunter. „Wir stoßen an unsere Grenzen“, sagt auch Petra Neumann, Projektleiterin der PuR-Kleiderkammer und fügt hinzu: „Wir können nicht mehr alle Spenden annehmen.“

Der Grund dafür liegt in den bis an die Grenzen gefüllten Regalen. Sauber gestapelt liegen dort Shirt, Hosen und Pullover. Auch Hemden, Anzüge, Röcke und Schuhe warten auf ein zweites Leben. Dass die Wäsche stapelweise Regale füllt, liegt nicht am fehlenden Bedarf. An der kleinen Durchreiche, die eine Ladentheke ersetzt, stehen die Kunden oftmals Schlange.

Petra Neumann kann das mit Zahlen belegen: „In unserer Kundenkartei sind 1 950 Bedarfsgemeinschaften registriert.“ Zu berücksichtigen ist, dass solche Bedarfsgemeinschaften zu einem hohen Prozentsatz aus Familien bestehen und damit die Zahl der Hilfebedürftigen deutlich höher liegt. Pro Monat kamen 2018 durchschnittlich fast 500 hilfeberechtigte Kunden. „Momentan haben wir einen minimalen Rückgang“, berichtet die Chefin der Kleiderkammer. Signifikant oder gar nachhaltig sei der aber nicht – trotz sinkender Arbeitslosigkeit und für viele höherer Löhne.

Mittlerweile sind es bereits acht geförderte Jobs, mit denen die Arbeit in der Kleiderkammer bewältigt wird. Christiane Gärtner und Sabrina Müller gehören zu diesem Team. Immer wieder staunen die Frauen über die ungebrochene Spendenbereitschaft der Hennigsdorfer. Doch die macht natürlich auch Arbeit. Vor allem dann, wenn unter den hunderten von Hilfsbereiten einige wenige schwarze Schafe sind. „Wir müssen uns in jüngster Zeit die Spenden verstärkt anschauen. Leider müssen wir häufiger feststellen, dass darunter verschmutzte und kaputte Sachen sind“, ärgert sich Neumann. Zum Beweis packen ihre Helferinnen eine Tüte voller Shirts, Hosen und Bettlaken aus, die eine Hausfrau noch nicht mal mehr als Putzlappen nehmen würde: verdreckt, zerrissen, mit Schweißflecken übersät.

Was die Kleiderkammer-Crew zudem ärgert, sind die am Wochenende oder abends vor die Tür gestellten Taschen und Säcke. Wenn die Damen montags zur Arbeit kommen, sind diese oft aufgerissen worden, die Kleidung liegt verstreut herum. Weil die Öffnungszeiten durchaus weit gefasst sind (siehe Info-Kasten), bitten Gärtner und Müller darum, in der Woche zu kommen. Und sie haben noch einen Tipp parat: Die Kleidung sollte nicht ganz aus der Mode gekommen sein. „Unsere Klientel ist in der Regel nicht älter als 50“, weiß Neumann. Daher tue es manchmal auch weh, wenn älteren Menschen die Spenden nicht abgenommen wird. „Meine Frau sah so schick darin aus“, hört sie oft Witwer sagen. „Damit umzugehen, da ist viel Fingerspitzengefühl nötig“, hat sie gelernt. Hin und wieder „fallen ungerechtfertigte Worte. Wir müssen uns sogar beschimpfen lassen“, erzählt Neumann über jene, die unangemessene Spenden partout nicht wieder mitnehmen wollen.

Die, die sich in der Kleiderkammer mit Textilien eindecken (müssen), seien überwiegend sehr dankbar. Neumann weiß aber auch: „Es gibt durchaus sehr wählerische Kunden. Eine gewissen Anspruchshaltung ist bei manchen schon dabei.“ Wie zum Beweis schiebt wenig später eine junge Frau einen ganzen Stapel Kinder-Jeans wieder zurück. „Nichts dabei?“, fragt die PuR-Mitarbeiterin. Die Frau schüttelt den Kopf.

An diesem Tag, als Petra Neumann nach dem Gespräch zu einem Rundgang durch die engen Räume einlädt, hat sie eine kleine Freude gratis. „Oh, da sind ja fünf Feuerwehren. Spielzeugautos sind Mangelware“, freut sie sich über die gerade eingetroffene Spende. In der kleinen Haushaltswarenabteilung, die auch das Spielzeug beherbergt, können keine größeren Spenden wie etwa Elektrogeräte oder Möbel aufbewahrt werden. Dafür gibt es ein Schwarzes Brett, an das Gesuche oder Angebote gepinnt werden können, manchmal gegen einen kleinen Obolus.

Die Feuerwehren werden bald Kinder glücklich machen. Bei Videokassetten und Büchern ist das schwieriger. „Die stehen rum und müssen entsorgt werden“, berichtet Neumann. Eine zusätzliche Arbeit, die umsichtige Spender vermeiden können.