Vereinsheim vom FC Union verwüstet

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Vereinsräume des FC Union Frankfurt ein und hinterließen im Damaschkeweg 63 Chaos. Bis auf einen Laptop scheint jedoch nichts gestohlen worden zu sein.

„Sie haben die Scheibe in der Tür eingeschlagen und sind dann rein“, berichtet der Vereinsvorsitzende Konrad Pintaske. Danach traten sie alle anderen Türen ein und rissen die Sportkleidung aus den Schränken. Bier und Würstchen lagen kreuz und quer im Vereinsheim, da die Unbekannten bei der Suche nach Wertvollem auch vor den Kühlschränken nicht halt machten. „Der Anblick heute morgen war die reinste Verwüstung“, so Pintaske. Außer einem Laptop sei sonst wohl nichts weggekommen. Nachdem die Polizei vor Ort war, übernahmen Spezialisten der Kriminaltechnik die weitere Spurensicherung, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Ost mitteilt. „Ich habe keine Ahnung, wer das angerichtet hat“, rätselt der Vereinsvorsitzende. Eine Übersicht von weiteren gestohlenen Gegenständen oder dem Gesamtschaden lag am Montag noch nicht vor.(jhh)

Nachdem ein Tischlermeister sich den Schaden an Türen und Fenstern aufnahm, hat Pintaske auch noch den Glaser bestellt. Zum Glück trainiert der FC Union zurzeit nicht auf dem Sportplatz am Damaschkeweg, sondern in der Sporthalle – auf Grund des Winterbetriebs.

„Am Dienstagmorgen räumen wir erstmal auf“, so Pintaske. Beim Fegen und Müll entsorgen werde geschaut, ob die Spielkleidung vollständig sei.(jhh)