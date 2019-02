Bei der Digitalisierung in Gransee ziehen alle an einem Strang

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Eine eigene Stadt-App, digitale, interaktive Schaufenster, W-Lan entlang der Rudolf-Breitscheid-Straße – was Gransee an digitalen Angeboten so zu bieten hat, darüber und wie die Akteure vor Ort dies möglich machten, informierte sich am Montag der Bevollmächtigte des Landes Brandenburg beim Bund und für Medien, Staatssekretär Thomas Kralinski (SPD).

Der Hintergrund des Besuchs sei durchaus ein aktueller. „Ich bin als Lernender hier“, sagte er. Die Landesregierung habe Ende vergangenen Jahres die Digitalisierungsstrategie verabschiedet.Womöglich müsse aber weniger die Technik in den Fokus gerückt werden, als ein dafür nötiger Kultur- und Bewusstseinswandel, werde die digitale Technik doch Leben und Arbeit in umfangreichem Maße verändern.

In Gransee hätten sich Technische Hochschule Brandenburg als Projektbegleiter, Amtsverwaltung, Regio Nord und Unternehmerverein als eingeschworenes Team bewiesen, stellte Professor Jochen Scheeg fest. Dass die Unternehmer dabei nicht die Umsatzsteigerung als primäres Ziel der Kooperation angegeben haben, sondern darüber hinaus die Belebung der Innenstadt und das Zusammenbringen der Menschen insgesamt, könne dabei durchaus als Alleinstellungsmerkmal der Region gelten. Das Projektteam von D-smartRegion Brandenburg habe nicht nur Gransee bei einer Digitalisierungsstrategie begleitet, sagte Scheegs Frau Michaela, die als Projektleiterin verantwortlich zeichnet. „Nicht alle Projekte im ländlichen Raum haben funktioniert. Das hängt auch vom Netzwerk und der gemeinsamen Zielstellung ab. Es braucht auch aktive Unterstützer, wie wir sie hier mit der Amtsverwaltung haben.“ Andrea Ziemke, Vorsitzende des Granseer Unternehmervereins, lobte die Zusammenarbeit auf Augenhöhe. „Da habe ich von allen das gleiche Feedback erhalten“, betonte sie.

Ein wesentlicher Teil des smarten Gransees ist die Stadt-App. Um mehr Akteure einzubinden, will man nun verstärkt auf Vereine zugehen und dafür werben, dass sie ihre Angebote und Kontaktdaten in die App einpflegen lassen. 700 Mal wurde die App seit Freischaltung Ende 2018 laut Regio-Nord-Chef Olaf Bechert heruntergeladen. Und es werde fleißig die Werbetrommel dafür gerührt, ergänzte Vizeamtsdirektor Wolfgang Schwericke. „Jeder Brief vom Amt hat einen QR-Code darauf mit dem Verweis auf die Downloadmöglichkeit“, sagte er.