Netzwerk in Oberhavel sucht Paten für Familien

Burkhard Keeve

Oranienburg/Gransee (MOZ) Das Oberhavel Netzwerk Gesunde Kinder sucht Familienpaten. Wer Interesse an der ehrenamtlichen Aufgabe hat, kann am 16. Februar in der Klinik Oranienburg (Raum „Kleines Briesetal) oder am 23. Februar in der Klinik Gransee (Raum Meseberger Heide) um 10 Uhr zur Informationsveranstaltung des neuen Ausbildungslehrgangs kommen.

Derzeit werden 430 Kinder in 398 Familien von 120 Paten begleitet. 2018 waren 18 neue dazugekommen. „Ein gutes Ergebnis“, findet Dr. Simone Freitag, Projektkoordinatorin des Netzwerkes Gesunde Kinder. Weil es aber immer mal vorkomme, dass Menschen das Amt aufgäben, sei die Rekrutierung neuer Paten umso wichtiger, zumal die Zahl der Familien, die gern den Austausch mit einer erfahrenen und kompetenten Person wünschen, jährlich zunehme, so Frau Dr. Freitag weiter.

Familienpaten besuchen die Eltern, die sich eine Begleitung wünschen, von der Schwangerschaft an bis zum dritten Geburtstag des Kindes, stehen ihnen beratend bei Sorgen und Problemen zur Seite und teilen mit ihnen schöne Erfahrungen. Sie sind Vertrauensperson, Ratgeber und Lotse in Alltagsfragen.

Auf ihre Aufgabe werden die Paten umfassend vorbereitet und von Fachkräften geschult. Während der Tätigkeit stehen die Mitarbeiter des Netzwerks jederzeit unterstützend zur Seite. Pädagogische Vorkenntnisse oder Erfahrungen mit eigenen Kindern sind von Vorteil, aber keine Bedingung. Die Auslagen wie Fahr- und Telefonkosten werden erstattet. Mehr als ein bis zwei Stunden Zeit im Monat und viel Freude am Kontakt mit Kindern und Eltern sowie Feinfühligkeit und Sensibilität im Umgang mit jungen Familien braucht es nicht, um als Familienpate zu bestehen.

Gleichzeitig bietet das Ehrenamt die Möglichkeit zum Austausch und zur Kontaktpflege der Paten untereinander. Regelmäßig treffen sie sich zu Stammtischen, Fortbildungen und Veranstaltungen. Auf Sommerfesten und Weihnachtsfeiern sowie bei Ausflügen und kulturellen Aktivitäten wird der Netzwerkgedanke praktisch gelebt.