Mitmach-Show und Kids Night für Schüler

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Für die Kinder-Bibel-Tage, die vom Donnerstag bis Samstag in der Alten Schule in Beeskow stattfinden, sind noch einige wenige Plätze frei.

Dies teilt Gemeindepädagogin Susanne Köhler von der Evangelischen Kirchengemeinde Beeskow mit. Eingeladen sind alle interessierten Kinder der 1. bis 6. Klasse aus dem Einzugsgebiet der Kirchengemeinden Beeskow, Glienicke, Tauche und Müllrose.

Die Veranstalter versprechen ein spannendes und abwechslungsreiches Tagesprogramm rund um das Thema „Heiliger Geist“. Heiliger Geist – was ist das überhaupt: „Um das herauszufinden, werden wir zusammen basteln, kochen, Experimente durchführen, singen, tanzen und vieles mehr“, so die Gemeindepädagogin. Alle Kinder werden mit Mittagessen und Snacks versorgt. Die Kosten betragen 2,50 Euro pro Tag und Kind.

Teilnehmer, die Lust haben, werden zur „Kids Night“ vom Samstag auf Sonntag mit Übernachtung in der Alten Schule eingeladen. „Unsere Teamer präsentieren am Abend eine aufregende Mitmach- und Erlebnis-Show“, so Susanne Köhler. Zum Abschluss der Kinderbibeltage findet am Sonntag um 10 Uhr ein großer Familiengottesdienst in der Kirche statt.

Wie Susanne Köhler mitteilt, werden die Kinder von den Gemeindepädagoginnen Susanne Köhler und Christel Stawenow sowie von den Pfarrerinnen Anne Linden und Elisabeth Preckel betreut. Außerdem von Jugendlichen, die die Jugendleiter-Ausbildung (JuLeiCard) absolviert haben.

Kinder-Bibeltage und Kids Night (nur noch wenige freie Plätze): Anmeldung per E-Mail unter susanne.koehler@ekkos.de oder im Pfarrbüro Beeskow unter Tel. 03366 20485.