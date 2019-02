Dunja Hayali besucht Oranienburger Gymnasium

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali („Morgenmagazin“, „Sportstudio“) besucht am 25. Februar das Louise-Henriette-Gymnasium, um mit Schülern, Lehrern und Gästen über den Begriff Heimat zu diskutieren.

Hayali, die auch Projektpatin der „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ ist, wurde in der Vergangenheit wegen ihrer Familie, ihres politischen Engagements und ihrer Berichterstattung immer wieder persönlich beleidigt und sogar bedroht. In Oranienburg wird sie nun auch über ihr im vergangenen Herbst erschienenes Buch „Haymatland“ reden. Darin geht die in Datteln in Nordrhein-Westfalen geborene Journalistin, deren Vorfahren aus dem Irak stammen, dem Begriff Heimat nach. „Ich hatte nie das Gefühl, nicht deutsch zu sein. Erst als ich im Fernsehen auftauchte, begann man, mir meine Heimat abzusprechen“, schreibt Dunja Hayali in dem Buch. Heute frage sie sich: „In welchem Deutschland möchte ich und wollen wir eigentlich leben?“ Darüber spricht sie in der Aula des Gymnasiums am 25. Februar ab 12 Uhr.