Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Mit Wohlwollen und dem Bekenntnis, ebenfalls einen Beitrag leisten zu wollen, hat die Stadtverordnetenversammlung in Bad Freienwalde das Projekt einer Saisonbuslinie durch das Oderbruch goutiert. Entsprechend lautete der Antrag von Peter Glaetzner (fraktionslos), der einstimmig angenommen wurde. Ergänzt um den Zusatz von Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann (Linke), dass die Verwaltung beauftragt wird, weitere Unterstützer mit ins Boot zu holen und dass sich die zuständigen Fachausschüsse damit beschäftigen.

Vorgestellt wurde das Projekt in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten von Tourismus-Chefin Ilka Krüger und Tobias Morgenstern, Intendant des Theaters am Rand in Zollbrücke. Es sieht vor, künftig an Wochenenden einen „Kulturbus“ durch das Oderbruch fahren zu lassen. Wie Ilka Krüger ausführte, sei vielen Touristen nicht die Möglichkeit gegeben, ohne Auto das Oderbruch und seine kulturellen Höhepunkte zu erkunden. Mit dem Bus, der am Wochenende verkehren würde, sei eine kreisförmige Erschließung des Oderbruchs von Bad Freienwalde über Schiffmühle, Zollbrücke und zurück über Wriezen möglich. Und das von Ostern bis Oktober, jeweils vier oder fünfmal am Tag. Der letzte Bus würde zudem die Chance eröffnen, in Eberswalde den letzten Zug nach Berlin zu bekommen. „Das würde erstmals die Möglichkeit bieten, Berliner ohne Auto hierher zu bekommen“, warb Ilka Krüger. Rund 30 000 Euro, so schätzen die Initiatoren, müssten für das Projekt zusammen kommen. Finanziert aus den Fahrtickets, aber auch den an der Strecke liegenden Kommunen und anderen Sponsoren. „Und es hätten alle etwas davon“, so Tobias Morgenstern. Fraktionsübergreifend begrüßten die Stadtverordneten das Projekt und wünschten ihm, nicht an bürokratischen Hürden zu scheitern.