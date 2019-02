Ein Kletterpark ist der Favorit

Lukas Grybowski

Panketal Insgesamt 269 Wünsche und Ideen für den zukünftigen Erlebnisbereich Panke-Dranse-Mündung wurden innerhalb eines Monats von jungen Panketalern in den Wunschboxen im Rathaus und den Horteinrichtungen und Jugendhäusern gesammelt. Nach einer ersten Besichtigung der Fläche durch die Kinder Mitte Januar stellte Landschaftsplanerin Maxi Polkowski nun die Ergebnisse den Kindern und einigen interessierten Erwachsenen im Hort Zepernick vor.

Dabei hatte Fachdienstleiterin Anke Wendland zunächst eine negative Nachricht zu verkünden. Bei der Naturschutzbehörde sei ein Antrag eingegangen, der das Gebiet aufgrund seltener Froscharten unter Schutz stellen möchte. „Es ist noch nichts entschieden, aber die Fläche ist nicht mehr so groß wie zuvor“, sagte sie. Dennoch freute sie sich gleichzeitig über die rege Beteiligung der Kinder.

Bei der Auswertung der Vorschläge erstellte das Planungsbüro verschiedene Kategorien. Am meisten wünschten sich die Kinder einen Kletterpark, dicht gefolgt von einem Bike-oder Skatepark. Doch auch Tiere und Natur spielten eine wichtige Rolle.

Anhand dieser Kategorien fertigte Maxi Polkowski drei verschiedene Varianten an, wie der Bereich einmal aussehen könnte. Dabei lag die Idee, eine Kletteranlage in die schon vorhandenen Bäume zu integrieren, bei den Kindern ganz vorn. „Das hat natürlich auch den Vorteil, dass keine Bäume gefällt werden müssen“, erklärte sie. Zudem wünschten sich viele eine Seilbahn über das Wasser, doch in der zweiten Variante stellte Maxi Polkowski eine Seilbahn zwischen den Bäumen in Aussicht. Dieser Vorschlag erhielt von den Kindern lediglich eine Stimme.

Joachim Rudolph und Heinz Marciniak gehörten zu den älteren Teilnehmern der Präsentation und zeigten sich von den Ideen begeistert. „Sie müssen noch ein bisschen verfeinert werden, aber der Ansatz gefällt mir gut“, sagte Joachim Rudolph.

Große Begeisterung kam bei den jungen Zuhörern auf, als die Landschaftsplanerin die Ideen zum Bikepark präsentierte. Doch ein Bau eines solchen Parks wird an dieser Stelle nicht möglich sein. „Zum Schutz der Tiere ist eine intensive Nutzung dort nicht möglich. Aber wir versuchen, eine andere Stelle zu finden, die nicht weit weg ist“, versprach Anke Wendland.

Bei der Besichtigung des Geländes vor drei Wochen konnten die Kinder ihre Wünsche zur Gestaltung äußern. So wollte der sechsjährige Vincent unbedingt eine Seilbahn und einen Wasserspielplatz. Eine Rutsche ins Wasser und zwar „richtig steil“ sollte es für den vierjährigen Levin sein. Der Umbau der Dranse-Mündung gehört zu einem gemeinsamen Projekt von Panketal, Wandlitz, Ahrensfelde und Bernau im Rahmen des Stadt-Umland-Wettbewerbs. Das gesamt Vorhaben wird zwei Millionen Euro kosten.