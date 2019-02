MuV soll aufgelöst werden

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt plant die städtischen Kultureinrichtungen umzustrukturieren. Ziel ist die Beibehaltung der Kulturangebote und gleichzeitig sollen Zuschüsse reduziert werden. Gutachter haben sieben Vorschläge untersucht und empfehlen eine Vorzugsvariante.

Frankfurts Kulturlandschaft ist vielfältig. Im Kultureigenbetrieb werden die Musikschule, die Stadt- und Regionalbibliothek, das Museum Viadrina sowie die Volkshochschule geführt. Darüber hinaus gehören zur städtischen Kulturstruktur das Staatsorchester, Kleist-Museum, die Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV) und das Landesmuseum für moderne Kunst. Die Kommunal- und Unternehmensberatung GmbH in Leipzig hat nun sieben Strukturvorschläge untersucht. „Die vielfältigen Kulturangebote sollen erhalten und Doppelstrukturen im Verwaltungsbereich abgebaut werden. Ziel ist es, dass mehr Geld in Inhalte statt in Strukturen fließt“, betonte Milena Manns im Kulturausschuss.

Die Gutachter favorisieren zwei Varianten: einen einzelnen Eigenbetrieb und das sogenannte Jenaer Modell. Bei beiden Varianten würden der Kultureigenbetrieb und die MuV zu einem großen Eigenbetrieb verschmelzen. Der Personalübergang der MuV-Mitarbeiter in den Eigenbetrieb führt zunächst zu einer Aufwandssteigerung. Diese erhalten aktuell bis zu 25 Prozent weniger Gehalt als städtische Angestellte.

Beide Varianten unterscheiden sich dadurch, dass in ersterer das Staatsorchester eigenständig bleibt und in Variante zwei in einen großen Eigenbetrieb integriert wird. Einen wesentlichen wirtschaftlichen Unterschied, der für oder gegen die Integration des Orchesters in den großen Kultureigenbetrieb spricht, sehen die Gutachter bei beiden Varianten nicht. Sie empfehlen dennoch die organisatorische Zusammenführung von Staatsorchester und Eigenbetrieb. Andernfalls könnten Doppelstrukturen, insbesondere Verwaltungsaufgaben, nicht vollständig abgebaut werden. Zugleich verweisen die Gutachter darauf, dass eine vollständige Integration des Staatsorchesters in den großen Eigenbetrieb der eigenständigen, überregionalen Ausrichtung und Strategie des Klangkörpers widerspreche. Milena Manns räumt ein, dass die Integration des Staatsorchesters in den Eigenbetrieb bereits kontrovers diskutiert wird: „Wir wollen keine Beschädigung des Images des Staatsorchesters.“

Im Gutachten heißt es jedoch: „Ein großer gemeinsamer Eigenbetrieb entspricht am ehesten der ursprünglichen Intention der Strukturuntersuchung.“ Beide Varianten führen zunächst zu einer Erhöhung der Personalkosten und des Aufwands aus der Umstrukturierung um jeweils 2,5 Prozent. Mittel- und langfristig würden sich demnach die Personalkosten bei der Variante 1 um 6,6 Prozent und beim Jenaer Modell um 8,1 Prozent reduzieren. Der Personalaufwand von Kultureigenbetrieb, MuV und Staatsorchester beträgt laut Gutachten derzeit rund 12,6 Millionen Euro.Der Messebetrieb und das dazu gehörige Vermietungsmanagement sowie Sonderveranstaltungen sollen ausgegliedert und für Kleist Forum, Konzerthalle sowie das Haus der Künste beim Eigenbetrieb angesiedelt werden. Die Gutachter empfehlen, das Stadtmarketing wieder dem Rathaus zuzuordnen.

Nun geht es darum, wie Milena Manns sagt, dass auf der Grundlage des Gutachtens eine Kulturstruktur, die zur Stadt Frankfurt passe, entschieden werde. Der Fahrplan sieht eine Beschlussfassung der Stadtverordneten noch vor den Kommunalwahlen am 26. Mai vor. Im vergangenen Dezember hätten die Einrichtungsleiter der Kultureinrichtungen und Stadtverordnete der Arbeitsgemeinschaft Kultur die Vorschläge bereits diskutiert. Die Gutachter empfehlen vor einer Entscheidung der Stadtverordneten, das Finanzamt hinsichtlich der Schlussfolgerungen durch die Umstrukturierung zu konsultieren. Das könnte, heißt es, einige Monate dauern. Daher sei eine Beschlussempfehlung für die weitere Arbeit realistischer als ein Beschluss noch bis Mai. Das Gutachten soll die Stadt 45 000 Euro gekostet haben.