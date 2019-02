Remis – ein gefühlter Sieg

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Die Handballer des 1. SV Eberswalde kehrten vom Auswärtsspiel der Verbandsliga Nord vom SV Blau-Weiß Wusterwitz mit einem verdienten 24:24-Unentschieden zurück. Nach einer äußerst spannenden Endphase sicherten sich die Barnimer noch einen wertvollen Punkt.

Dem Eberswalder Trainergespann Heiko Kallies und Michael Wolff fehlten in diesem Spiel mit Moritz Assmann und Nick Hoffmann zwei Stammkräfte und mit Paul Glase sowie Tim Wielsch standen zwei angeschlagene Spieler im Aufgebot des 1. SV. Dafür stand Trainer Michael Wolff mit auf dem Spielprotokoll und sein Einsatz stellte sich im Nachhinein als richtige Maßnahme dar.

Die Gastgeber gingen mit 1:0 in Führung, aber nach fünf Minuten hatten die Gäste das Ergebnis gedreht (3:2). Nach dem 8:5 (21. Minute) nahmen die Hausherren eine Auszeit. Danach folgte eine Phase, in der es bei den Eberswaldern nicht so gut lief. Ein verworfener Siebenmeter des 1. SV und die Blau-Weißen kamen zum 8:8 (25.). Die Eberswalder konnten aber danach schnell wieder zu ihrem Spiel der ersten Minuten zurückfinden. Robin Ludwig traf dreimal und die Gäste führten wieder mit zwei Toren (11:9). Bis zum Halbzeitpfiff blieb die Führung dann auch in den Reihen der Eberswalder(11:10). „Wir hätten locker mit drei bis vier Toren Vorsprung in die Pause gehen können,“ lautete der Kommentar von Trainer Michael Wolff.

Tim Wielsch eröffnete den Torreigen in der zweiten Halbzeit und erhöhte auf 10:12. Doch dann wurde der Gastgeber stärker. Fast zehn Minuten blieb der 1. SV torlos. Mit fünf Treffern in Folge zogen die Gastgeber mit 16:13 in Front (42.). Doch noch waren 18 Minuten zu spielen. Anton Czisch gelang nach 44 Minuten der Anschlusstreffer zum 15:16. Nach dem 15:18 kam dann Michael Wolff zum ersten Kurzeinsatz. Nach dem sein Team bis dahin zwei von drei Strafwürfen verworfen hatte, konnte er mit seinem verwandelten Siebenmeter den Rückstand des 1. SV wieder verkürzen (18:16). Nur zwei Minuten später durfte er erneut ran und verwandelte sicher zum 18:18. Nach dem Tor von Paul Glase führten die Gäste, etwa sechs Minuten vor dem Ende, mit18:20. Die Eberswalder ließen sich auch durch den erneuten Gleichstand (20:20) nicht irritieren und konterten durch Robin Wielsch zur erneuten Führung von 21:20 (57.). Ein Punktgewinn war in greifbare Nähe gerückt. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Robin Wielsch und Sebastian Scheer bekamen, innerhalb von 30 Sekunden, jeweils zwei Minuten Strafzeit. Die Gastgeber holten sich mit dem 22:21 die Führung zurück. Anton Czisch erzielte in doppelter Unterzahl das 22:22. Nachdem 23:22, etwa 90 Sekunden vor dem Ende, dann ein erneuter Höhepunkt in diesem Spiel. Zu den bereits zwei Eberswaldern, die schon auf der Strafbank saßen, gesellten sich zwei weitere hinzu. Das Spiel ist gelaufen dachten sich jetzt die meisten Anwesenden. Mit nur zwei Feldspielern gelang dann erneut Anton Czisch ein sehr wichtiges Tor für seine Mannschaft zum 23:23. Nach dem sich die Reihen des 1. SV wieder etwas gefüllt hatten, gelang Robin Wielsch 15 Sekunden vor dem Schlusspfiff, immer noch in doppelter Unterzahl, sogar der Führungstreffer zum 23:24. Die Gastgeber brachten einen siebten Feldspieler. Da hatten die vier Eberswalder keine Chance den Ausgleichstreffer fünf Sekunden vor dem Ende zu verhindern. Der schnelle Anwurf auf das leere Tor landete zwar im Netz der Wusterwitzer, aber die Schlusssirene war schneller als der Ball und so blieb es beim 24:24.

„Nach dem Spielverlauf in der zweiten Halbzeit ist dieses Unentschieden fast wie ein Sieg für uns und wer weiß wie wertvoll dieser Punkt für uns noch sein kann.“ Die erfolgreichsten Eberswalder Schützen in diesem Spiel waren Tim und Robin Wielsch (je 5 Treffer) sowie Robin Ludwig (4). Carsten Meyer im Tor hielt mit vielen guten Paraden sein Team besonders in der Schlussphase in schwierigen Situationen im Rennen. Das nächste Spiel des 1. SV findet am 16. Februar in Eberswalde gegen die SG Westhavelland statt. Gegen dieses Team konnten die Eberswalder im Hinspiel beim 26:26 einen Punkt mit nach Hause bringen.