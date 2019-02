Großer Widerstand in Falkensee

Carola Voigt

Falkensee (MOZ) Den 12. Spieltag in der Brandenburgliga konnten die Handball-Damen des HC Angermünde erneut erfolgreich beenden. Beim HSV Falkensee erkämpften sie einen 28:26-Erfolg.

Für die Uckermärkerinnen steht nach diesem schwer erkämpften Pflichtsieg gegen den Vorletzten des Klassements weiterhinPlatz 1 zu Buche.

Auf die Reise nach Falkensee machte sich ein Zwölfer-Kader mit Trainer Dirk Cavalier. Urlaubsbedingt fehlten einige im HCA-Gebilde, unter anderem auch die etatmäßigen Torsteherinnen. Die Angermünderinnen starteten verhalten, ja ein bisschen unkonzentriert in die Begegnung. Nach fünf Minuten hinkten sie immer noch mit einem Tor Rückstand hinterher, in der siebten Minute waren es plötzlich schon drei Tore.

Auch wenn die Uckermärkerinnen zwischenzeitlich zum Gleichstand kamen (11:11/21.), 12:12/23.), nahm Dirk Cavalier erst einmal eine Auszeit (24.), um den Spielerinnen neuen Input zu geben. Doch nach dem 13:13 (24.) gerieten sie Minute für Minute erneut in Rückstand. Zur Halbzeitpause stand ein 19:14 für den Gastgeber an der Anzeigentafel.

Nach der Pausenbesprechung traten die Angermünderinnen kampfentschlossen auf die Platte. Janine Duckert und Elisa Dahlke verkürzten den Abstand durch zwei verwandelte Siebenmeter auf 17:19. Über die Stationen 21:18 und 21:20 konnten sie in der 45. Minute durch Duckert zum 21:21 ausgleichen. Und endlich gelang kurz danach die erste Führung im Spiel. Franziska Kottke erzielte das 22. HCA-Tor. In Überzahl sprang sogar noch die 23:21-Führung durch die junge A-Spielerin Lea Nedlin heraus. Nun musste auch auf Gastgeberseite eine Auszeit her (48.), denn er sah seine Felle davonschwimmen. Aber die HCA-Damen behielten ihren guten Lauf bei und erhöhten durch zwei Treffer von Carolin Raatz auf 25:21. Vier Tore Puffer und noch elf Minuten zu spielen. Die Schlussphase gestaltete sich recht intensiv. Sieben Minuten vor Ende (24:26) musste Kottke eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen. Als diese beendet war, hatte der HCA für zwei Minuten Überzahlspiel, doch Tore wurden auf beiden Seiten nicht erzielt. Duckert sorgte mit einem Doppelpack für die 28:24-Führung (55.). Es gab noch einmal eine taktische Auszeit des HCA, danach bäumte sich aber der Gastgeber noch mal auf und kam durch zwei Treffer zwar noch einmal gefährlich heran (26:28), aber die Spielzeit war um. In knapp zwei Wochen (16. Februar/16 Uhr) empfangen die HCA-Damen den Oranienburger HC (6.).