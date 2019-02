Benefiz für Schulerweiterungsbau

Konzentration an allen Spieltischen: 43 Kartenfreunde haben sich in der Konzerthalle zusammengefunden, um sich in Skat und Rommé zu messen. Die Hälfte des von ihnen gezahlten Startgeldes wird aufs Spendenkonto überwiesen. © Foto: Andreas Gora

Sven Klamann

Finowfurt (MOZ) Helfen soll Spaß machen! Das ist die Maxime des Förderkreises Burkina Faso, die auch das Benefizturnier der Skat- und Romméspieler geprägt hat, bei dem am Sonnabend ein Teilnehmerrekord bejubelt werden konnte. Der Erlös geht an Finowfurts Partnerdorf Dorossiamasso.

Diesmal gilt die Spendenkampagne dem Vorhaben, in Dorossiamsso einen Schulerweiterungsbau zu errichten.

In der Konzerthalle geht es an diesem Nachmittag zu wie im überfüllten Wartebereich eines Bahnhofes. 20 Skatschwestern und -brüder sowie 23 Romméfreundinnen und -freunde begrüßen freudig Bekannte, tauschen letzte Neuigkeiten aus und nehmen nach und nach an den ihnen zugewiesenen Tischen Platz. Es wird erst schlagartig ruhig, als Marco Grensing, der Vorsitzende des Förderkreises mit 41 Mitgliedern, den Wettkampf eröffnet. Eng aber bleibt es in dem Baudenkmal. Doch das stört die Kartenspielerinnen und Spieler nicht, unter denen Dorian Gehrke aus Finowfurt mit seinen zehn Jahren der Jüngste gewesen sein dürfte. „Ich liebe Rommé“, sagt der Junge. Die Familie fröne diesem Hobby vor allem im Urlaub.

Für Eckhard Brunnlieb aus Finowfurt ist es der Mix aus sportlicher Herausforderung und der Chance, dabei auch noch Gutes zu tun, der den Reiz der Skat- und Romméturniere des Förderkreises ausmacht. „Da kannst Du so oder so gar nicht verlieren“, betont er.

Das sieht Eckhard Schubert aus Finow genauso, der zum ersten Mal der Einladung in die Finowfurter Konzerthalle gefolgt ist. „Sonst kloppe ich meist in ,Charlys Eck’ bei mir zu Hause einen gepflegten Skat. Doch da war schon länger nichts mehr los“, bedauert er.

Derweil kommt Marco Grensing langsam zur Ruhe. Und hat nach den Strapazen der Turniervorbereitung endlich etwas Zeit, über das aktuelle Projekt des Förderkreises in dem westafrikanischen Land zu berichten, das von Terror und Bürgerkrieg erschüttert werde. Auch über die Provinz, in der das zwischen 8000 und 10 000 Einwohner zählende Dorossiamasso liege, habe die Regierung den Ausnahmezustand verhängt. „In der 40 Kilometer entfernten nächsten größeren Stadt gilt ab 22 Uhr eine Ausgangssperre“, hat der Vorsitzende von seinen Partnern in Burkina Faso erfahren, denen die Projektbetreuung in Dorossiamasso obliegt. Weil sich das Dorf im unwegsamen Busch befände, sei es bislang von jeglichen Unruhen verschont geblieben. Und so kommen die Benefizprojekte, die allesamt die Hilfe zur Selbsthilfe befördern sollen, seit Jahren ohne Störungen voran. „Seit 1997 haben wir dort bereits gut 390 000 Euro investieren können“, sagt Marco Grensing. In den 22 Jahren seien auf diese Weise unter anderem ein Krankenhaus, eine Entbindungsstation, eine Apotheke, ein Wasserrückhaltebecken, eine Hirsemühle und zuletzt von 2013 bis 2016 eine Sekundarschule entstanden, die jetzt um drei Klassenräume erweitert und damit quasi verdoppelt werden soll. „In jedem dieser Klassenräume werden etwa 100 Kinder und Jugendliche beschult“, erzählt der Vorsitzende des Förderkreises, der stolz darauf ist, dass mittlerweile 38 Prozent der zu Unterrichtenden in den höheren Jahrgangsstufen Mädchen seien. Diese Quote liege deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Für den Erweiterungsbau werden 15 600 Euro benötigt. Marco Grensing kennt den Betrag deshalb so genau, weil ihm die Kostenvoranschläge der Partner des Förderkreises in Dorossiamasso vorliegen. Von den zehn Euro, die jeder Kartenspieler als Startgeld zahlen musste, landen fünf Euro auf dem Spendenkonto. Und fünf Euro werden für die Preise ausgegeben. Denn Helfen soll ja Spaß machen.

Spendenkonto IBAN: DE98 1009 0000 3601 5070 04, BIC: BEVODEBB, Förderkreis Burkina Faso