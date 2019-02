Volle Ponys für wilde 70er-Mähnen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Pony, Schnurrbart, Vokuhila – wer diese Siebzigerjahre-Schnitte noch immer trägt, liegt wieder im Trend: Die Saison Frühjahr/Sommer 2019 setzt auf auffällige Haarmode ganz im Sinne von Abba und Flower-Power. Die neuen Frisuren sind vor allem eins: wandelbar.

Übergroße Pilotenbrillen, die schon im vergangenen Sommer das ein oder andere Augenpaar vor Sonne geschützt haben, hätten einen Hinweis geben können: Die Siebzigerjahre kommen wieder. Nach Accessoires, geblümten Blusen und Retro-Möbelstücken nun auf dem Kopf: „Bei Männern harte Konturen und volles Deckhaar, auch wieder länger, bei Frauen ein voller Pony, hochtoupiertes Hinterhaar und Wellen“, nennt Friseurmeisterin Ines Ressel einige Charakteristika.

Als Sprecherin der Friseurinnung Barnim-Oderland verfolgte sie Ende Januar die Präsentation des Deutschen Zentralverbandes des Friseurhandwerks zur Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2019 in Salzburg – und war überrascht. „In den Siebzigerjahren war ich Kind, habe die Mode also selbst erlebt, deswegen“, sagt sie, „war es komisch, Frisuren aus dieser Zeit wiederzusehen.“

Volle Ponys, die sich ins Haar einfügen – auch beim Mann – sind wieder gefragt. „Sie galten lange als altbacken“, sagt Ines Ressel. Vor allem für Frauen mit langen Haaren sei das interessant, weil sie wenig Möglichkeiten haben, ihr Haar anders aussehen zu lassen. Frauen mit hohem Stirnansatz stehe diese Frisur gut. Lange Haare werden in der kommenden Saison kompakt, weniger fransig geschnitten und nur leicht gestuft. „Auch Wellen kommen wieder, da sind die im Vorteil, die Naturwelle haben.“ Lange Zeit, sagt die Friseurmeisterin mit eigenem Salon in Fürstenwalde, galt es das Haar ausschließlich glatt, höchstens fransig zu tragen.

Beim Mann werden Haare hinter den Ohren nicht mehr wegrasiert, sondern glatt weggeschnitten, so dass das Haar das Gesicht umrahmt. „Es darf wieder länger und lässig sein“, meint Ines Ressel. „Diese Variante wird man als erstes auf den Straßen sehen“, ist sie überzeugt. „Bei den jüngeren setzt sich das bestimmt durch.“ Ob Männer, wie es Trendforscher voraussagen, tatsächlich wieder Schnurr- statt Vollbart tragen, werde sich zeigen. „Ich bin gespannt, ob sich das durchsetzt“, sagt Ines Ressel.

Das gleiche gelte für den Siebziger- und Achtzigerjahre-Haarschnitt schlechthin: den Vokuhila. Vorne kurz, hinten lang – eine Portion Mut gehört zu dieser Friseur auf jeden Fall dazu. Ein Blick auf das Haarmodel im Katalog des Zentralverbands gleicht einem Blick auf jahrzehntealte Familienfotos und weckt Erinnerungen an den jungen Rudi Völler oder Wolfgang Petry. Der Schnurrbart macht den Retrolook perfekt.

Ob kurz oder lang, Männlein oder Weiblein – eines haben die Trendschnitte gemeinsam: Sie lassen sich vielfältig Stylen. Für jeden Schnitt, erklärt die Friseurmeisterin, gebe es drei Frisurenlooks: glatt, fransig und lockig, je nach Lust und Laune. „Das macht sie sehr wandelbar“, sagt Ines Ressel.

Bunt, aber nicht schrill, lautet das Motto in Sachen Farbe. Ob Blond, Kupfer oder Rot, farbige Strähnen seien stets leicht schattiert und dadurch „erst auf den zweiten Blick zu sehen“, wie sie sagt. Auch Männern stehe in die Spitzen eingekämmte Farbe in der kommenden Saison gut zu Gesicht.

Die neuen Inspirationen werden zurzeit vom Modeteam der Region Barnim-Oderland in Bernau an Modellen trainiert und umgesetzt. Am 7. April werden die Looks dann bei einem Modenachmittag Fach- und interessiertem Publikum vorgeführt. „Es dauert dann bestimmt bis zum Sommer“, vermutet Ines Ressel, „bis man die ersten mit diesen Frisuren sieht. Kurzrasierte Männerhaare müssen ja auch erst einmal wachsen“, sagt sie und schmunzelt.