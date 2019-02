Nach 180 Sekunden Herzmassage

Anke Beißer

Hangelsberg (MOZ) Hans Jürgen Nietzsche verdankt den First Respondern der Hangelsberger Feuerwehr sein Leben. Ihr Engagement, sagt der 66-Jährige, lasse sich nicht genug wertschätzen. Er plädiert für den Ausbau des Systems, hat er doch erfahren, dass jede Minute zählt, wenn das Herz außer Tritt gerät.

„Er war tot“, erinnert sich Torsten Fietz, freiwilliger Feuerwehrmann, Initiator und Kopf der Ersthelfergruppe an den Einsatz am 12. November 2018, als es galt, bei Hans-Jürgen Nietzsche erste Hilfe zu leisten. An dem Abend fand in der Müggelspreehalle eine Ortsbeiratssitzung statt. Das Thema Straßenbau in der Fontane- und Humboldtstraße erhitzte die Gemüter. Ortsbeiratsmitglied Nietzsche ergriff das Wort – und brach zusammen. Das war um 19.37 Uhr.

Torsten Fietz wohnt in der Nachbarschaft, wurde sofort angerufen und der Notruf 112 abgesetzt. 19.38 Uhr schlugen bei den First Respondern die Pieper an. 19.40 Uhr waren vier vor Ort. „Nietzsche hatte Atem- und Herzkreislauf-Stillstand“, sagt Fietz. Er und seine Mitstreiter begannen sofort mit der Herzdruckmassage, mussten viermal den Defibrillator einsetzen, setzten einen Tubus für die Beatmung ein, legten die Kanüle für die Infusion.

Als elf Minuten nach ihnen, also 13 Minuten nach dem Alarm und Nietzsches Herzinfarkt, der Rettungsdienst eintraf, schlug das Herz des 66-Jährigen im eigenen Rhythmus, hatte er begonnen, wieder eigenständig zu atmen. Für Vanessa Lotz war es der erste Einsatz. Sie hatte gerade erst die Ausbildung abgeschlossen. „Wenn du einmal ein Leben gerettet hast, weißt du, wofür du dich engagierst“, sagt Fietz. Für ihn war das die zweite erfolgreiche Reanimation als First Responder, was auch die Fälle überdeckt, die keinen so glücklichen Ausgang hatten.

Dass sie die Notfall-Patienten kennen, der Ort ist ja klein, verlange Professionalität. „Manche denken, wir sind die Dorfärzte. Das blenden wir aus, konzentrieren uns auf die Hilfe“, erläutert der 37-Jährige. Drei Wochen nach dem Vorfall, an den er selbst keine Erinnerung hat, besuchte Nietzsche die First Responder, um sich zu bedanken „Ohne sie wäre ich nicht mehr am Leben.“ Dank des raschen Einsatzes blieb ihm Schlimmeres erspart. Seit Montag befindet Nietzsche sich zur Reha in Rüdersdorf. „Alles wird gut. Es müsste viel mehr First Responder geben und mehr Unterstützung.“

Die Hangelsberger Truppe existiert seit dem 1. Mai 2007. Ein Jahr zuvor war Fietz – ausgebildeter Rettungssanitäter, aber nicht mehr in dem Beruf tätig – mit drei Frauen und vier Männern in die Ausbildung gestartet. Er hat ein Konzept geschrieben und sich die Unterstützung des ärztlichen Leiters im Rettungsdienst Oder-Spree, Ulrich Schwille, sowie zweier ehemaliger Notarzt-Kollegen geholt. Auslöser für Fietz war ein Notfall während eines Osterfeuers. „Jemand ist umgekippt, und keiner der Feuerwehrleute wusste so richtig, was zu tun ist.“

Noch gut kann er sich an den ersten Alarm am 4. Mai 2007 erinnern. Ein Mann war auf den Kopf gefallen, die First Responder wurden von der Leitstelle mit zum Patienten beordert. „Das wird so bei Bewusstlosigkeit gehandhabt, und wenn Lebensgefahr besteht.“ Wie die Heuschrecken seien die Ersthelfer aus allen Himmelsrichtungen dort eingefallen. „Gabi Paulke kam im Rock“, schmunzelt Fietz. „Aber, wir haben geholfen.“

Inzwischen ist die Truppe professionell aufgestellt – mit Notfall-Rucksack, Defibrillaror und eigenem Fahrzeug. „Wir werden nur leider immer seltener alarmiert“, wundert sich Fietz über die Regionale Leitstelle. Aus einst 100 Einsätzen im Jahr, seien jetzt nur noch sehr wenige geworden. Er hofft, dass sich das wieder ändert. „Wir sind nicht wild auf Einsätze, wir sind aber schnell und können Leben retten.“