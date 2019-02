Zwei Wege in die Hauptstadt

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Der Wecker klingelt bei Claudia Ludwig seit zehn Jahren um 4.15 Uhr. Zu einer Zeit, zu der andere noch zwei Stunden schlafen können, macht sie sich auf nach Berlin.

Zuerst steigt sie in das Auto nach Fürstenwalde, danach geht die Fahrt weiter mit dem Zug bis zur Friedrichstraße in Berlin. „Ich habe die ersten paar Jahre den Bus genommen, aber das passte vom Anschluss her nicht mehr“, erzählt sie. Hatte der Zug Verspätung, sei sie abends teilweise zwei Stunden in der Kälte in Fürstenwalde gestanden. Der Bahnsteig in Fürstenwalde ist um diese Zeit gut gefüllt, Claudia Ludwig steht gut gelaunt vor dem Zug und steigt ein. Die 57-Jährige arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Berlin-brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Das Gebäude liegt zentral an der Prachtstraße „Unter den Linden“: „Deshalb kommt für mich die Fahrt mit dem Auto nach Berlin rein nicht in Frage“, sagt sie. Die gebürtige Berlinerin zog mit ihrem Mann bewusst nach Rietz-Neuendorf, wollte raus aus der Hauptstadt. Dafür nimmt sie die Fahrt an vier Tagen in der Woche in Kauf: Im Zug spiele sie auf dem Handy, liest, manchmal nimmt sie die Stricknadel zur Hand.

Generell sei sie mit der Anbindung zufrieden, im vergangenen Jahr sei sie einmal wegen des Sturmtiefs Xavier in Berlin gestrandet: „Da konnte ich aber bei meiner Mutter übernachten“, sagt sie. Um über mögliche Verspätungen oder Zugausfälle informiert zu sein, ist sie seit kurzem Mitglied in einer WhatsApp-Gruppe, wo sich auch spontan Fahrgemeinschaften zusammenschließen können. Kürzlich habe sie sich von Erkner aus ein Taxi mit weiteren Fahrgästen geteilt, da der Zug wegen eines Notarzteinsatzes nicht mehr weiter fuhr.

Einen anderen Weg nach Berlin wählt Claudia Ziemke aus Klein Briesen. Sie fährt an vier Tagen in der Woche in den Berliner Süden, wo sie am Tempelhofer Hafen als Versicherungsvermittlerin im Innendienst arbeitet. Seit gut einem Jahr nimmt sie die Strecke auf sich, davor lebte sie mit ihrer Familie in Berlin. „Ich liebe meinen Job und wollte nach dem Umzug nicht wechseln“, erzählt sie.

Im Durchschnitt braucht die Mutter einer dreijährigen Tochter 90 Minuten in die Hauptstadt. Gerade freitags sei Stau auf der A12 vorprogrammiert: „Mit der Zeit stumpft man aber ab“, sagt sie.

Auf dem Weg nach Berlin sehe man immer wieder mal die gleichen Fahrzeuge, Fahrgemeinschaften hingegen sind aus ihrer Sicht eher selten: „Ich genieße das ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass ich beim Fahren meine Ruhe habe.“ Im Auto höre sie Hörbücher oder Radio. Zugfahren kommt für die 36-Jährige nicht in Frage, da die Strecke in Kombination mit dem Auto zu lange dauern würde.

An ihrem Modell schätzt sie auch den Vorteil, nicht auf einen Zug warten zu müssen. Ihr Mann arbeitet im Landkreis und kann die Tochter so nachmittags aus der Kita abholen: „Generell müssen wir unseren Alltag sehr gut organisieren“, betont sie. Teilweise habe sie als Frau das Gefühl, dass sie sich für ihr Pendlermodell rechtfertigen muss. Ihren Weg möchte sie trotzdem erst einmal weiter gehen: zu sehr hängt sie an ihrem Job.

