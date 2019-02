Neubau der Stolpbrücke rückt näher

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Der seit Jahren fällige Neubau der Stolpbrücke zwischen Woltersdorf und Rüdersdorf rückt näher: Im Frühjahr soll das Planverfahren abgeschlossen werden. 2020 könnte der Bau beginnen. Damit die Brücke bis dahin durchhält, wird sie noch einmal stabilisiert.

Es war im Februar 2014, als an der Verbindung an der Landesstraße 30 auf einmal Ampeln auftauchten. Wegen der Mängel des Bauwerks durfte die Brücke nicht mit mehr als 30 Tonnen auf einmal belastet werden, und um das sicherzustellen, durfte sie nur noch in eine Richtung befahren werden. Seither müssen die Autos auf beiden Seiten anstehen. Im Sommer 2015 wurde das zulässige Gesamtgewicht auf 18 Tonnen herabgesetzt. Die Folge: Der Busverkehr zwischen Erkner und Strausberg, die Linie 950, muss seitdem umgeleitet werden, durch den Berghofer Weg.

Dass die Brücke hinüber ist und ein Neubau ansteht, war schon lange klar. Weil da unter anderem Interessen der Gemeinden, der Schifffahrt und der Anlieger berücksichtigt werden müssen, wurde ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren eingeleitet, selbst eine komplizierte Angelegenheit. Ende März soll ein Erörterungstermin stattfinden, bei dem offene Fragen diskutiert werden, sagt Harald Kaske. Der Sachbearbeiter im Landesbetrieb Straßenwesen ist Spezialist für Brücken und betreut das Verfahren. Nach dem Termin erwarte er den Planfeststellungsbeschluss, der Baurecht schafft. Noch allerdings gebe es Einwände von Anwohnern. „Wir hoffen, dass wir Einvernehmen erzielen.“

In Grundzügen steht indes schon fest, wie die neue Brücke aussehen wird. „Sie wird höher als die Alte, die Stützweite wird größer“, erläutert Kaske. Auf beiden Seiten werde ein Stück Straße mitgebaut, im Ganzen etwa 300 Meter. Auf beiden Seiten werden kombinierte Geh- und Radwege vorgesehen. Die Wasserstraßenverwaltung wolle die Gelegenheit nutzen, den Stolpkanal zu begradigen. Der ist Teil der Wasserstraße zwischen Rüdersdorf und Berlin.

Wenn es einmal losgeht, rechnet Kaske mit etwa anderthalb Jahren Bauzeit. Für Fußgänger soll eine Behelfsbrücke errichtet werden, sämtliche Autofahrer müssen durch den Berghofer Weg. Der dient schon seit fünf Jahren als Umleitungsstrecke, und in der Gemeinde nimmt der Frust über die Schäden zu. Beim Neujahrsempfang im Januar drückte Bürgermeisterin Margitta Decker ihr Bedauern darüber aus, dass der Landesbetrieb Straßenwesen nicht bereit sei, die Kosten für die bereits entstandenen Schäden zu übernehmen.

Das hat nach Aussage von Kaske damit zu tun, dass die Strecke nicht als Umleitungsstrecke ausgewiesen ist. „Der Schwerverkehr muss da nicht durch.“ Tatsächlich ist die Gesamtgewicht-Begrenzung schon in Erkner am Friedensplatz ausgeschildert, die Lkws könnten über die A 10 nach Rüdersdorf fahren. „Wir haben der Gemeinde aber in Aussicht gestellt, dass wir helfen, Fördermittel zu beantragen“, sagt Kaske. Würde der Berghofer Weg aber offizielle Umleitungsstrecke, würde der Landesbetrieb ihn nach Ende der Bauzeit auch wieder in den vorherigen Zustand versetzen.

Wie marode das Bauwerk insgesamt ist, zeigt nicht zuletzt der Umstand, dass vor dem Neubau noch eine Sofort-Instandhaltung gemacht wird, um eine Sperrung abzuwenden. Damit die Straße nicht abbricht, werden auf der Rüdersdorfer Seite Stahlträger im Gehwegbereich eingerammt. „Das haben wir gerade beauftragt“, berichtet Kaske.