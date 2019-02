Jetzt werden Gruppenräume renoviert

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Die Vertreter der Gemeinde als Träger werben, unterstützt von Eltern und Erzieherinnen, verstärkt für die Kita „Sonnenblume“. Denn deren Kapazität ist, allen Bedingungen und Angeboten zum Trotz, nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft. Kita-Leiterin Silvia Wirth zog in der jüngsten Beratung der Gemeindevertreter Bilanz zur Arbeit im vorigen Jahr und informierte über Vorhaben.

Die Liste der Feste, Feiern und Veranstaltungen aus dem Vorjahr ist lang. Sie reicht vom Fasching und Oster-Basteln übers Zuckertütenfest und den Oma-Opa-Tag bis zum Kartoffelpuffer- und Drachenfest in bzw. an der Kita. Dabei ist ein Schwerpunkt erkennbar: In der Kita „Sonnenblume“ werden Familie und das Miteinander von Jung und Alt groß geschrieben.

So sei die Premiere des Spielenachmittages der Hortkinder mit Senioren aus der Podelziger Ortsgruppe der Volkssolidarität im Frühjahr ein voller Erfolg gewesen, resümierte Silvia Wirth vor den Abgeordneten. Solche Nachmittage soll es weiterhin geben. Und das gemeinsame Plätzchenbacken soll dank einer privaten Backofen-Spende bald noch unkomplizierter werden, kündigte die Kita-Leiterin an.

Das sommerliche Familiensportfest hingegen hat schon Tradition. Die lustigen Wettbewerbe standen im vorigen Jahr unter dem Thema „Feuerwehr“. So schön das Zuckertütenfest für die Schulanfänger mit Ausflug in den Wildpark Rosengarten und abendlichem Grillen mit den Eltern auch war, er hatte für die Erzieherinnen der Kita einen bitteren Beigeschmack. Denn neun Schulanfänger konnten nicht durch Neuzugänge kompensiert werden, so die Kita-Leiterin. Mit 37 Kindern ist die „Sonnenblume“ derzeit nicht einmal zur Hälfte ausgelastet.

Ausdrücklichen Dank zollte Silvia Wirth den Vertretungskräften aus anderen Kitas im Amtsbereich Lebus, die im vorigen Jahr aushalfen, als Stamm-Erzieherinnen in ihrer Einrichtung wegen längerer Krankheit ausfielen. „Die Kollegen waren ganz toll“, so die Podelziger Kita-Leiterin, die sich froh über die getroffene Vertretungsregelung im Amtsbereich zeigte.

Die positive Reaktion der Eltern, die der Einladung der Gemeindevertreter zur „Neugeborenen-Begrüßung“ in die Kita gefolgt waren, lässt die Verantwortlichen auf Zuwachs für die Einrichtung hoffen.

Die präsentiert sich nicht nur äußerlich saniert und inzwischen auch farbenfroh mit Sonnenblumen gestaltet. Zum Jahresende sind auch die ersten Gruppenräume renoviert worden. In den Winterferien sollen jetzt weitere Räume folgen.

Nach Konsultation mit einer Expertin seien die Bildungsbereiche in der Einrichtung umgestaltet worden, berichtete Wirth weiter. Die Vorsitzende des Kita-Ausschusses, Ulrike Kiebert, sprach von einem vertrauensvollen Verhältnis zu den Eltern, die ihre Anliegen „ungeschminkt“ vorbringen würden.

Um noch mehr Eltern aus umliegenden Orten auf die Einrichtung aufmerksam zu machen, soll ein Plakat an der Ortsdurchfahrt der B112 aufgestellt werden. Mangels Zustimmung des Landesbetrieb Straßenwesen werde dafür eine kommunale Fläche gesucht, informierte die Abgeordnete Iris Marggraf.

Silvia Wirth lud schon jetzt zum Mehrgenerationenfest im Mai an die Kita ein.