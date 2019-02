Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Ungeduld in Wriezen wächst. Bereits Ende 2017 waren der Stadt Fördermittel aus dem EU-Programm Leader für das Stadion am Bockberg in Aussicht gestellt worden. Dort soll unter anderem ein zusätzlicher Kunstrasenplatz entstehen. Einen Bescheid gab es bisher aber nicht. „Und der nächste Sommer steht bevor“, machte Peter Küster, der Vorsitzende des FSV Blau-Weiß Wriezen, jüngst im Dialogforum „Der Landrat im Gespräch“ seiner Verärgerung Luft.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass der Fördermittelbescheid für den Stadionumbau noch kommt. „Ich bin überzeugt, dass der Antrag bewilligt wird“, erklärte er und begründete dies damit, dass die Förderperiode abläuft.

Der Landrat erinnerte auch daran, dass es vor einigen Jahren bereits Probleme in der Bewertung des Wriezener Antrags für die Kegelbahn am Schützenplatz gegeben habe. Letztlich sei das Vorhaben mit Hilfe von Fördermitteln aber realisiert worden. Dabei handelte es sich um einen Anbau für die Sanitäranlagen. „Der Förderbescheid für das Stadion wird kommen“, bekräftigte Gernot Schmidt und verwies auf ein aktuell zweites großes Projekt, dass mit Hilfe von Leader-Mitteln in Wriezen realisiert wird: der Wiederaufbau der Marienkirche.

Peter Küster hatte beim Dialgforum im Mehrzwecksaal der Salvador-Allende-Schule auf einen Zuwachs von mehr als hundert Mitgliedern in den vergangenen vier Jahren aufmerksam gemacht. Insgesamt seien es zurzeit 320. „Wir warten auf die positive Nachricht“, erklärte Küster gegenüber dieser Zeitung. Das Stadion sei als Trainings- und Wettkampfstätte für den Verein von großer Bedeutung. „Wir haben 13 Mannschaften im Spielbetrieb“, so der Vorsitzende von Blau-Weiß Wriezen. Zum Teil weiche man mit den Männern bereits nach Bliesdorf aus. Investiert werden sollen 1,58 Millionen Euro, darunter 395 000 Euro als Eigenanteil der Stadt.