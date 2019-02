Vom Luxus, keinen Plan zu haben

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Erst Kaserne, dann Berufsschule und schließlich jahrelang leer und verwaist. Heute ist aus dem Gebäude Schwedter Straße 22 das kreative Projekthaus AHA geworden, das Frei-Raum für Frei-Denker bietet. Eine Vision wird gelebt.

Der Plan ist, keinen Plan zu haben. Asja Schwarz bezeichnet es als puren Luxus, aus dem Nichts wachsen zu können, ohne Konzept, ohne Zeitrahmen, ohne Zwang. Sie gehört zu den Mitstreitern der ersten Stunde, die in der ungenutzten ehemaligen Berufsschule ein einzigartiges Experiment starteten. Das leere Gebäude sollte nicht mehr und nicht weniger bieten als eine Hülle für ganz viel Freiraum, den Menschen mit Leben füllen, die sich und Neues ausprobieren wollen, sich bisher aber noch nicht entfalten konnten. Ein Unperfekt-Haus für kreative Geister. Asja Schwarz war durch die Breuninger Stiftung hergekommen, die das Haus 2010 kaufte, um es als offenes „Experimentierlabor“ Menschen aus der Region zur Verfügung zu stellen. Asja Schwarz gehörte zur Leitung des Projektes 100 x Neues Leben. Das gibt es nicht mehr, und von den Teilnehmern von einst sind nur Asja und ihr Teamkollege Bernd Höhl geblieben, der damals mit einem 3-D-Drucker und einer großen Vision eines offenen Technologie-Labors für Bürger und Schulen hier startete.

Doch allein sind die beiden, die inzwischen die Hausverwaltung übernommen haben, in dem Riesenhaus, das sie einst dunkel, kalt und muffig in Besitz genommen hatten, nicht mehr. Inzwischen sind die Räume renoviert, hell, freundlich, einladend. Heizung und Dach wurden neu gemacht, Brandschutzauflagen erfüllt, eine große Küche eingerichtet. Das Geld gibt die Breuninger Stiftung. Organisiert werden die Arbeiten von den Leuten vor Ort.

Nach und nach kamen wieder Interessenten. Inzwischen ist das Haus voll und auch die Veranstaltungsräume mit Küche sind sehr gefragt, ob für Familienfeiern, Tanzworkshops oder Firmen-Schulungen. Katarina Reichmann war einst Coach für die 100 x Neues Leben-Teilnehmer, heute bietet sie Coaching und Supervision als Selbstständige an. Gesine Storck kam vor zwei Jahren in die Uckermark und ins AHA-Projekthaus. „Ich suchte ein Atelier, habe aber kein Geld. Ich bin durch eine Broschüre der Breuninger Stiftung auf dieses Haus gestoßen, hab einfach an die Tür geklopft und Menschen gefunden, die das Haus nicht nur verwalten, sondern helfen, reden, Wärme geben, eine echte Hausgemeinschaft“, erzählt Gesine Storck. Sie möchte ihre Kunst und Qi Gong in eine gemeinsame Form bringen. „Ich weiß noch nicht, wie es gehen soll, aber ich habe hier Raum und Zeit, es auszuprobieren.“ Sie macht derzeit eine medizinisch-therapeutische Ausbildung. Auch Manuela Berger aus Joachimsthal kam hier auf der Suche nach einem Raum für Kinesiologische Behandlungen und Massagen an. „Ich habe einen Raum gesucht und viel mehr gefunden, eine Gemeinschaft, in der man miteinander wachsen kann, eine zweite Familie“, schwärmt die alleinerziehende Mutter von drei Kindern.

„Wir sind kein normales Büro- und Geschäftshaus. Wir bieten Ermöglichungsräume für jeden. Wir lassen das Haus frei wachsen, ohne vorgegebene Struktur, ohne übergestülptes Konzept. Das ist das Visionäre und das spüren die Leute. Was heute daraus geworden ist, hätten wir uns am Anfang nicht träumen lassen“, sagt Bernd Höhl.

Die Mieten sind gering, die Kündigungsfristen kurz, sodass jeder nach seinen Möglichkeiten flexibel bleiben kann. Simone Kuschel leitet hier seit einigen Monaten den Frauen- und Mädchentreff der IG Frauen und Familie mit offenen Angeboten, vom Frauencafé über Yoga, Nähkursen bis zu Autorenlesungen. Peter Kalkbrenner hat sich als Energiekostenberater hier angesiedelt. Das Improvisationstheater Uckermark trifft sich zu Proben. Die Kindertanzgruppen der Kunstschule finden im Spiegelsaal ideale Bedingungen. Anette Tucholke bietet Malkurse. Eine Gesangstherapeutin hat hier einen Popchor gegründet. Eine der Sängerinnen will künftig hier Tanzkurse anbieten. So entwickelt sich hier immer wieder Neues. Ein Haus mit Aha-Effekt für immer wieder neue Möglichkeiten.