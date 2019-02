Die Hausangestellte des Amtsdirektors

Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Der Amtsdirektor vom Schlaubetal hat jetzt eine Hausangestellte mit blütenweißer Schürze und rosafarbener Seidenhaube – zumindest auf einem Bild. Kurt Radloff aus Ziltendorf hat ihm eine Kopie des berühmten „Schokoladenmädchen“-Gemäldes angefertigt.

„Der Amtsdirektor hat sich verguckt“ titelte die Märkische Oderzeitung im vergangenen November anlässlich einer Ausstellungseröffnung im Müllroser Heimatmuseum. Dort hing unter anderem auch das berühmte Schokoladenmädchen. Natürlich nicht das Original des Schweizer Malers Jean-Étienne Liotard (1702–1789), sondern eine Kopie von Kurt Radloff. Bei Amtsdirektor Matthias Vogel kamen da sofort Kindheitserinnerungen hoch und so fragte er den Hobbymaler aus Ziltendorf, ob der ihm nicht auch ein Schokoladenmädchen malen könne.

„Dass er so schnell sein würde, das hätte ich nicht gedacht“, zeigt sich Matthias Vogel überrascht und schaut fast schon etwas verliebt auf das Kunstwerk, das er zunächst einmal in sein Büro in der Amtsverwaltung gebracht hat. Aber letztlich soll es in Kürze in der heimischen Küche seinen Platz finden. Im Rahmen des Auftrags hat der Amtsdirektor Kurt Radloff natürlich auch daheim besucht. Noch immer ist er begeistert von den vielen selbst gemalten Bildern, die es dort zu entdecken gab.

Wie das anfing mit den Radloffschen Schokomädchen? Der 85-Jährige überlegt kurz und beginnt dann zu erzählen: Zunächst habe seine Frau sich das Gemälde gewünscht, nachdem sie es auf einer Reise gesehen hatte. Also hat er es in Angriff genommen. „Dann sagte meine Tochter: Das kannst du mir aber auch mal malen“, erinnert er sich. „Und für Herrn Vogel habe ich es jetzt zum dritten Mal gemalt.“ Das sei auch gar kein so kompliziertes Motiv, findet er. „Besser kann man es immer machen“, sagt er selbstkritisch, aber dennoch macht er einen zufriedenen Eindruck, als er noch mal auf das Bild schaut. „Wenn die Unterschrift gesetzt ist, dann ist es fertig und dann mache ich auch nichts mehr dran.“

Angefangen mit dem Malen habe er als Rentner Anfang der 1990er-Jahre, erzählt Kurt Radloff. In all den Jahren seien nun schon mehr als 300 Bilder zusammengekommen. Und es werden weiterhin mehr, auch wenn seine Frau hin und wieder scherzhaft sage, er solle doch aufhören, weil schlicht kein Platz mehr da sei für neue Werke. Gerade habe er ein Strandbild von der Ostsee gemalt, sagt der Rentner. „Da, wo meine Frau und ich schon waren.“ Auch das Gassigehen nutzt er, um neue Motive zu finden – so wie jüngst, als er Fotos gemacht hat von Staustufen, die der Biber zum Ärgernis vieler Bewohner angelegt hat. Auch die werden wohl demnächst auf eine Leinwand gebracht.

Der Auftrag von Amtsdirektor Matthias Vogel sei nicht der erste gewesen. „Ich habe schon ein paar Bilder verkauft“, sagt Kurt Radloff. Die meisten würden kommen und fragen: „Kannst Du mir nicht mal mein Haus malen?“ Klar kann er das. Für eine Arbeit von 70 mal 50 Zentimetern nehme er um die 80 Euro. „Umsonst mache ich so etwas nicht mehr.“ Für Matthias Vogel war der Preis nicht ausschlaggebend. Er ist froh über die gemalten Erinnerungen, die seine Kindheit aufleben lassen.