Vorfreude auf vier sächsische Tage

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Beeskower Wanderfreunde haben in Beeskow ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Dabei wurde erneut Traute Jacka zur Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der Verein hat Eckpunkte seines Jahresprogramms vorgestellt.

Vier Tage lang Sehenswürdigkeiten in Bautzen und Umgebung erkunden – auf diesen Programmpunkt freuen sich die Beeskower Wanderfreude ganz besonders. Denn die sächsische Stadt ist Ziel der diesjährigen Mehrtagesfahrt des 1992 gegründeten Vereins. Die Tagesfahrt ist jedes Jahr der Höhepunkt der Vereinstätigkeit. Im Vorigen Jahr war das Zschopautal im Kriebsteingebiet (Sachsen) Fahrtenziel, im Jahr zuvor Lobbe auf Rügen (Mecklenburg-Vorpommern).

Die Hauptaktivität besteht jedoch aus Wanderungen im Nahgebiet von Beeskow, die 14-tägig durchgeführt werden. Die nächste Wanderung findet am 23. Februar in der Region Grunow statt, wie die alte und neue Vereinsvorsitzende Traute Jacka auf der Jahreshauptversammlung in der Beeskower Sportlerklause verkündete.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde die Zeit seit der letzten Vorstandswahl resümiert und ein Ausblick auf das aktuelle Wanderjahr gegeben. Seit 2016 haben die Wanderfreunde 81 Veranstaltungen durchgeführt. 1960 Wanderfreunde und deren Gäste nahmen daran teil. Das sind im Durchschnitt 24 Teilnehmer je Veranstaltung. 2017, im Jahr des 25-jährigen Vereinsjubiläums, wurde eine Wanderung mit 88 Teilnehmern im Umfeld von Beeskow durchgeführt.

Die Wanderfreunde haben am Samstag auch eine Vorstandswahl abgehalten. Zur neuen Vorsitzenden wurde erneut Traute Jacka gewählt. Stellvertretende Vorsitzende ist wieder Jutta Rengers geworden. Auch Kassenwartin Marianne Maras ist für die neue Vereinsperiode im Amt bestätigt worden. Traute Jacka freut besonders, dass Helga Hartmann und Dieter Colditz, zwei recht frische Vereinsmitglieder, die bisher im Vorstand kooptiert waren, nun satzungsgemäße Vorstände sind.

Traute Jacka, die seit 2001 den Verein leitet, plant die meisten der Wanderungen. „Das spielt sich nicht im Selbstlauf ab.“ Dabei erhält sie viel Unterstützung von ihrem Sohn Michael. Gerne würde sie es sehen, wenn sie die Leitung in absehbarer Zeit geordnet in jüngere Hände legen würde. „Um Wanderungen zu leiten, benötigt man aktive Personen, die sich in der Natur wohlfühlen, gerne auf Entdeckertour gehen, leidenschaftlich Wanderkarten lieben.“

Jede Wanderung beginne am Schreibtisch mit dem Fingerflug über die Landschaft. „Die Beeskower Karte im Maßstab 1:25 000 reicht von Friedland im Süden, Reudnitz im Osten, Tauche im Westen.“ Vier Zentimeter auf der Karte entspreche einem Kilometer in Echt. „Da kann man die Länge der Touren mit dem Lineal gut einschätzen“, erzählt Traute Jacka aus ihrer Erfahrung.

Der Verein war 1992 mit 27 Mitgliedern an den Start gegangen. „Als der Verein gegründet wurde, waren wir alle berufstätig und natürlich in bester körperlicher Verfassung“, erinnert sich die Vereinsvorsitzende. Das Durchschnittsalter habe 53 Jahre und die durchschnittliche Streckenlänge pro Tour 20 Kilometer betragen. Heute liegt der Altersdurchschnitt bei 72 Jahren, bei acht Kilometer Streckenlänge belassen es die Wanderfreunde im Durchschnitt. Umso mehr würde sich der Verein laut Traute Jacka über neue, jüngere Mitglieder freuen. Interessenten können sich unter Tel. 033675 5314 oder in der Beeskower Buchhandlung Zweigart melden.