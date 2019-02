Kreisel zwischen Kasernen

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Stadt setzt dieses Jahr ihr Straßenbauprogramm im Stadtteil Neue Zeit fort. Das Kopfsteinpflaster der hinteren Berliner Straße soll zwischen Netto-Markt und Nord-Center einer Asphaltstraße weichen. Daran anschließen soll der erste Kreisverkehr in dem Wohngebiet.

Über das knapp 200 Meter lange Straßenstück hat sich fast jeder Schwedter schon mal geärgert. Es ist die Zufahrt zur Nebenstelle der Kreisverwaltung in der Berliner Straße. Über das holprige Kopfsteinpflaster, Senken und Regeneinläufe kommen selbst gut gefederte und stoßgedämpfte moderne Autos ins Klappern.

Die Zufahrtsstraße der ehemaligen Kasernen, kurz nach dem Ersten Weltkrieg für das Dragonerregiment errichtet, sind heutigen Verkehrsbelastungen natürlich nicht mehr gewachsen. Rund eine halbe Million Euro soll der Neubau der Straße einschließlich eines kurzen Abschnitts der Straße der Jugend aus Beton kosten. Noch dieses Jahr soll gebaut werden, so die Stadtverordneten Ende Februar ihr Okay dafür geben. Man kann davon ausgehen, zumal Zweidrittel der Kosten vom Land gefördert werden sollen, also den Stadthaushalt nicht belasten.

Der zweite Abschnitt des Straßenbauprojekts ist eigentlich unspektakulär. Neben der Straße werden auch Gehweg und Straßenbeleuchtung erneuert. Der neue Straßenbelag erlaubt künftig auch Radfahrern die Benutzung und erleichtert Rollstuhlfahrern oder Rollator-Benutzern die Querung. Ein paar wilde Pkw-Stellplätze am Straßenrand werden befestigt, wirklich mehr Platz zum Parken ist nicht geplant, obwohl es in der Straße mit der Werkstatt der Lebenshilfe, mehreren Ämtern der Kreisverwaltung und Arztpraxen tagsüber ordentlichen Parkdruck gibt.

Das interessanteste Detail der Planung für dieses Straßenprojekt ist die Weiterführung im folgenden dritten Bauabschnitt, wahrscheinlich im Jahr 2020. Dann soll die Einfahrt von der Berliner Straße zum Nord-Center erneuert werden, die ebenfalls aus alten Pflastersteinen besteht. Die weiträumige Einfahrt mit der Verkehrsinsel mündet nach rechts in die Berliner Straße 129 und zum Nord-Center, nach links in den aktuellen Bauabschnitt. Dort schlagen die Straßenplaner künftig einen Kreisverkehr vor, der die Verkehrsführung ordnet und die Strecke zum Überqueren der Straße verkürzt.