Plädoyer für die Elternhaltestelle

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Altlandsberg. Geprobt worden war schon einmal zu Beginn des Schuljahres 2018/2019. Für zwei Wochen gab es die eigens vorgehaltene Haltestelle in der Poststraße für Eltern, die ihre Kinder morgens zur Schule fahren. Jetzt soll die Elternhaltestelle fest installiert werden.

Noch liegt kein Entwurf für ein innerstädtisches Verkehrskonzept auf dem Tisch. Doch die damit befasste zeitweilige Arbeitsgruppe samt Planer war nicht untätig. Zu einem herausgelösten Part haben sich die Stadtverordneten in jüngster Sitzung übereinstimmend geäußert.

Sie beschlossen, dauerhaft und so schnell wie möglich im Bereich der Backwarenverkaufsstelle in der Poststraße eine Elternhaltestelle einzurichten. Beim Probelauf Ende August 2018 durfte zwischen 7 und 8 Uhr beziehungsweise 11 und 12 Uhr an den Schultagen zum Ein- und Aussteigen von Schulkindern dort nur gehalten, nicht geparkt werden.

Hierzu war Einigkeit bei den Stadtverordneten erzielt worden, während ein weiter gehender Vorschlag aus der Arbeitsgruppe – ebenfalls im Beschlussvorschlag enthalten – keine Mehrheit fand. Demnach sollte auch für den weiterführenden letzten Abschnitt der Poststraße, der am Ende in die Klosterstraße mündet, vor allem in den Morgenstunden zusätzlich Park- und Halteverbot gelten. Argument: Für die von der nahen Bushaltestelle kommenden Schüler, die die Poststraße auf dem Weg zur Schule noch queren müssen, sollte so mehr Sicherheit geschaffen werden.

Dazu aber gab es unterschiedliche Auffassungen. Die dort in Fahrtrichtung Klosterstraße parkenden Autos würden im Gegenteil dazu beitragen, dass an jener Stelle langsamer gefahren werde, hieß es zur Sitzung. Linken-Fraktionsvorsitzende Eva-Maria Strys stellte daher den Antrag, diesen Gedanken aus dem Beschlussentwurf herauszunehmen, was mehrheitlich angenommen wurde.

Diskutiert wurde in dem Zusammenhang zu verschiedenen Querungshilfen über die Poststraße – von Zebrastreifen über aufs Pflaster gemalte Fußstapfen bis zum Einsatz von Schülerlotsen. Abgesehen von dafür teils mangelnden Voraussetzungen, garantiert die Elternhaltestelle indes die unkomplizierteste und schnellste Lösung.

Für die zeitlich am Tag begrenzte Ausweisung des Parkverbots muss nun die Verwaltung entsprechende Genehmigungen einholen und Schritte einleiten, die eine zügige Umsetzung der Maßnahme zur Schülersicherheit ermöglichen.