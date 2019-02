Mit Leseleiter und Polatest

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Handwerk hat goldenen Boden“, sagt der Volksmund. Heute wollen jedoch viele junge Menschen lieber studieren, als mit ihren Händen zu arbeiten. Um Einblicke in Handwerksberufe zu geben, stellt der Stadtbote in einer losen Serie Betriebe vor. Heute: Optikermeister Hans Jürgen Richter.

Das Gestell aus Kunststoff, die Gläser fast rund – die sogenannte Panto-Brille. Was in den 20er Jahren Juristen, Ärzte oder Professoren auf der Nase trugen, ist heute wieder schwer angesagt. Auch im Langen Grund wird das Brillengestell vermehrt nachgefragt. „Früher waren die Gestelle aus Zelluloid, Acetat und Spritzguss“, sagt Augenoptikermeister Hans Jürgen Richter. Zusammen mit seiner Frau Roswitha fährt er auch mit 62 Jahren noch auf Messen nach München oder ins polnische Posen, um sich die neusten Brillenmodelle anzuschauen. „Alle 30 Jahre kommt die Mode wieder“, sagt der Frankfurter. Neben seinem Ladenangebot, das von 30 bis über 1000 Euro für Goldrahmen reicht, führt er mit einem Koffer voller Instrumente und seiner Gattin Hausbesuche bei nicht mehr ganz so mobilen Kunden durch.

Schon sein Großvater und Vater waren Optiker. Den ersten Laden der Richters gab es im damals preußischen Schweidnitz, das heute in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien liegt. Nach dem 2. Weltkrieg eröffnete Vater Richter sein Geschäft in Frankfurt. „Und am 9.9.1986 gründete ich in Neuberesinchen mein eigenes“, erzählt Hans Jürgen Richter. Kurz darauf bildete er seine Tochter aus, die aber nun Hörimplantate entwickelt und nur im Krankheitsfall ihren Vater vertritt, der der einzige aktive Optikermeister in Frankfurt ist.

Seit 13 Jahren hat Richter nun sein Geschäft im Langen Grund. Wenn Kunden für eine neue Brille dorthin kommen, führt der Meister beispielsweise den Polatest durch. Mit dem Sehprüfgerät kann der Optiker die Sehschärfe der Augen und die Brillengläser bestimmen, mit Hilfe von Sehzeichen und Sehproben. Eine besondere Gerätschaft ist die Leseleiter, die sich der Kunde ans Kinn hält. Mit dem Familienerbstück kann die Entfernung der Augen zum Computer am Arbeitsplatz bestimmt werden. „Normal ist eine Leseentfernung von 25 bis 40 Zentimeter“, informiert Richter.

Daraufhin sucht er mit dem Kunden die passende Brillenfassung aus, wo dann die optischen Werte der Messungen eingearbeitet werden. Dazu kommt noch die Pupillendistanz zur Nase, die Brillenneigung und der -winkel. „Die Gläser muss ich bestellen. Fassungen dafür habe ich im Lager“, sagt er. Dann arbeitet er die Gläser ein.

Auch eine Augenhintergrundspiegelung führen die Richters durch. Mit ihr können Erkrankungen des Auges, aber auch andere Krankheiten wie Bluthochdruck, einen Hirntumor oder Diabetes mellitus erkannt werden. „Die Leute haben immer mehr Augenerkrankungen“, meint der 62-Jährige. Häufig kämen Kunden mit Grauem Star – Trübung der Augenlinse – und Makuladegeneration – Ablösung der Netzhaut – zu ihm. Letztere tritt häufig mit zunehmendem Alter auf. Im weiteren Rückblick fällt Roswitha Richter ein, dass keine Krankenkasse mehr für eine Sehhilfe zahlt. „Bis 2002 wurde zumindest die Grundversorgung bei einer Brille übernommen“, die danach gestrichen wurde.

Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, den besuchen die Richters mit ihrem Koffer, wo zum Beispiel die verschiedenen Gläser mit Sehschärfen für den Polatest drin sind. Oder die familiäre Leseleiter.