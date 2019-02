„Man kann keine Pläne machen“

Blick in die Karten: Jean Sayers (53) spielt mit ihren Schützlingen in der zweisprachigen Kita „Happy Education“. Was der Brexit für die Nordirin in Eberswalde bedeutet, ist ungewiss. © Foto: Thomas Burckhardt

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) 43 Menschen mit britischem Pass leben zur Zeit im Barnim. Einige von ihnen wollen nun Deutsche werden und sich damit Rechte als EU-Bürger sichern. Für andere ist es völlig ungewiss, was der Brexit für ihre Zukunft bedeutet.

Immer neue Nachrichten zum Brexit – Jean Sayers hat sich irgendwann dagegen entschieden, den wechselnden Wasserstand noch täglich zu verfolgen. Sonst würde sie sich zu viele Sorgen machen. „Im Moment weiß ich nicht wirklich, was das alles für mich bedeutet“, sagt die 53-Jährige. Vielleicht kann sie einfach so hier bleiben und arbeiten und wohnen. Vielleicht braucht sie bald ein Arbeitsvisum. Oder es kommt überhaupt alles ganz anders. „Wie so viele hänge ich total in der Luft“, sagt die Nordirin, die in der zweisprachigen Kita „Happy Education“ in Eberswalde als Erzieherin tätig ist.

Nach Auskünften der Kreisverwaltung sind derzeit 43 Menschen aus Großbritannien, Nordirland eingeschlossen, im Landkreis gemeldet. Und wie überall in Deutschland wollen wegen des bevorstehenden Brexits immer mehr von ihnen Deutsche werden. „2016, 2017 und 2018 gab es jeweils eine Einbürgerung eines britischen Bürgers, offen sind derzeit noch vier Verfahren“, beantwortet Pressesprecher Oliver Köhler die Frage nach entsprechenden Zahlen. Zudem habe die Nachfrage nach Sprachtests als Voraussetzung für die Einbürgerung etwas zugenommen, berichtet er.

Jean Sayers gehört nicht zu den Antragstellern. Für sie ist im Moment nur eines sicher: dass sie erst einmal keinen deutschen Pass bekommt. Seit mindestens acht Jahren müsste sie dafür in Deutschland leben. Es ist aber noch nicht ganz sieben Jahre her, dass es die damalige Lehrerin aus der Grafschaft Fermanagh in den Barnim verschlagen hat. Von einer Pädagogin aus Eberswalde, mit der sie sich in Irland angefreundet hatte, wusste sie von der freien Stelle im Kindergarten. Zunächst habe sie ein Jahr bleiben wollen, erzählt Jean. Mittlerweile fühlt sie sich hier längst zuhause.

Im März, im nächsten Urlaub daheim, will sie sich darum kümmern, wie es nun mit ihren Rentenansprüchen aussieht. „Dann, denke ich, ist klar, was der Brexit für Deutschland bedeutet.“ Steigt Großbritannien ohne Abkommen mit der EU aus dem Staatenverbund aus, wäre hier wohl nicht einmal ihre Fahrerlaubnis gültig.

Jean bewegen aber auch die Veränderungen für ihre Landsleute. Nordirland hat gegen den Brexit gestimmt, muss als Teil des Vereinigten Königreiches jedoch mit austreten, während Irland in der EU verbleibt. „Die Leute haben Angst. Nach dem langen Bürgerkrieg war nun alles gut. Eine Grenze müssen sie einfach nicht haben“, sagt sie. „Ich hoffe, es gibt einen Deal.“

Dass vielleicht alles gar nicht passiert, es womöglich eine zweite Volksabstimmung gibt, darauf hofft noch Ruth Butterfield (51). „Richtig optimistisch bin ich nicht“, schränkt die in London gebürtige Übersetzerin ein. Sie lebt bereits seit 1994 in Deutschland, kam nach langer Zeit in Baden-Württemberg mit ihrem Mann Gisbert Amm, dem Begründer des Lyrikhauses, nach Joachimsthal. Schon 2015 hatte sie die Einbürgerung beantragt – als klar war, dass im folgenden Jahr die Volksabstimmung zum Brexit stattfinden würde. „Ein Grund war, dass ich so die doppelte Staatsbürgerschaft haben könnte.“

Für sie persönlich hätte der Austritt der Briten daher kaum Folgen. „Aber für die Wirtschaft und für die Freiheit der Menschen sehe ich nur Nachteile“, sagt sie. Von ihren Landsleuten hat Ruth Butterfield keine sehr hohe Meinung. Die wenigsten hätten sich vor dem Referendum 2016 richtig informiert.

Sehr ähnlich sieht es Jeremy Payne, ebenfalls Joachimsthaler. „Die meisten Briten haben das nicht wirklich durchdacht“, sagt der 54 Jahre alte Lehrer, der am Freien Gymnasium in der Schorfheidestadt Englisch unterrichtet. Es sei falsch und unverantwortlich gewesen, findet er, „so ein Thema vor das große Land“, zur Volksabstimmung zu bringen. „Ich bin ziemlich sauer mit der Regierung.“

Katastrophal wäre jedenfalls ein No-Deal-Brexit, sagt der aus der Grafschaft Davon im Südwesten der Insel stammende Engländer. „Das Ganze bringt so viele Leben durcheinander.“ Auch wenn er selbst nicht von dem Chaos berührt sei – der Familienvater zog mit seiner deutschen Frau vor fast 19 Jahren her – beschäftige ihn das Thema natürlich auch privat. „Ich überlege jetzt stark, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen.“

Noch wartet er ab. Sein persönlicher Wunsch wären ohnehin ein zweites Referendum und ein Regierungswechsel. Auch wenn der Zeitdruck enorm sei. „Vielleicht verlängern sie ja die Frist“, hofft Payne. Deadline für den EU-Austritt ist bisher der 29. März.

„Viele warten bis März, um große Lebensentscheidungen zu treffen – aber auch kleine wie die Frage, wohin es im Urlaub geht“, sagt auch Carol Greenwood (48). „Man kann keine Pläne machen“, ergänzt ihr Mann David Alder (56). Im Herbst hatte das Paar im Hafen an der Alten Badeanstalt festgemacht. Bereits zum zweiten Mal überwintern die Engländer aus dem Londoner Vorstädtchen Epsom mit ihrem Hausboot „La Tulipe“ am Finowkanal.

Von den Ansichten der meisten Barnimer Briten unterscheiden sich die der Wahl-Eberswalder auf Zeit in einem grundlegenden Punkt: Beide sind vehemente Brexit-Befürworter. Die EU habe zu viel Kontrolle über die Gesetze ihres Landes und koste viel zu viel, finden sie. Wie die Politiker ihres Landes nun den EU-Austritt betreiben, sei jedoch eine riesige Beschämung, sagen auch sie, die Unsicherheit schlecht für alle Briten.

Im Mai wollen die Europabummler, deren Leben sich seit zehn Jahren unterwegs abspielt, in die Niederlande. Ob sie dann wie erhofft in zwei Jahren – bis zum nächsten Winter wäre der Weg nicht zu schaffen – wieder Halt in Eberswalde machen? Das hängt nicht nur davon ab, ob der Finowkanal dann noch offen ist, wie David halb im Scherz sagt.

Für das Paar selbst könnte ein Brexit ohne Abkommen mit der EU bedeuten, dass es Restriktionen für ihre Auslandsaufenthalte gibt. Offen wäre, ob die Insulaner ihre zwei Labradore weiterhin an Bord haben dürfen, wo sie ihr Boot registrieren müssen und wie teuer ihr Lebenskonzept dann wird. „Wenn das Chaos und die Probleme zu groß werden, werde ich Deutscher“, behauptet David. Dann bliebe er wohl Finowkanal-Anwohner. „Ich liebe Deutschland. Ich liebe Europa und ich liebe Eberswalde“, sagt er.