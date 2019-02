Mit Hermann Hesse in den Ruhestand verabschiedet

Sam Deyster

Strausberg Die Halbjahreszeugnisse waren die letzten, die Angelika Bernert als Schulleiterin unterzeichnet hat. Nach rund 40 Dienstjahren wurde die Rektorin der Lise-Meitner-Oberschule vor den Ferien von Kollegen, Wegbegleitern und Schülern in den Ruhestand verabschiedet.

Normalerweise kommen Polizeihauptkommissarin Anja Hein und ihre Kollegin, Polizeiobermeisterin Sandra Heisinger, meist freitags ins Gespräch mit Angelika Bernert. Oft geht es um Projekte und Prävention, wenn die Leiterin der Revierpolizei oder die Vertreterin der Abteilung Prävention vor Ort sind. Auch sie wollten sich am Donnerstagmittag wie viele andere Besucher mit kleinen Geschenken von der scheidenden Schulleiterin verabschieden. „Wir danken für die jahrelange gute Zusammenarbeit“, sagten sie.

Viele Menschen, die Angelika Bernert in ihrem Arbeitsleben als Kollegen, Vorgesetzte und Partner begleitet haben, fanden sich in der Aula der Schule ein. Auch Carsten Noltenius, der selbst 2008 als Schulleiter verabschiedet wurde. Lange habe er für eine „so schöne Aula gekämpft“ und freute sich, dass sie nun Realität ist. „Ich wusste, dass Sie eine gute Nachfolgerin werden“, sagte Noltenius, der auch 40 Jahre Lehrer war, zu Angelika Bernert. Stellvertretend für den Schulförderverein dankte der Vorstandsvorsitzende Klaus Hoffmann für die konstruktive Zusammenarbeit. Eine gelungene Überraschung war der Auftritt der Klassensprecher, die das Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse vortrugen und sich persönlich verabschiedeten.

Am 1. September 1978 begann Angelika Bernert ihre Lehrerlaufbahn fern ihrer Dresdener Heimat in Graal-Müritz an der Ostsee. Als Deutsch- und Russisch-Lehrerin erinnert sie sich noch gut an „interessierte und lernbereite Kinder“. 1989 zog sie mit ihrem Mann nach Strausberg, wo sie an der POS „Karl Marx“ nicht nur größere Klassen mit lernunwilligen Schülern, sondern auch „aufmüpfige und anmaßende Eltern“ kennenlernte. 1991 kam sie an die 1. Gesamtschule Strausberg, die heutige Lise-Meitner-Oberschule, an der sie mit Carsten Noltenius eine neue Schulform mit gymnasialer Oberstufe aufbaute und Oberstufenkoordinatorin war.

Im Jahr 2010 übernahm Angelika Bernert zunächst kommissarisch und wurde dann selbst Schulleiterin. Der letzte Abi-Jahrgang 2010 vor der Umwandlung zur Oberschule, ein plötzlich schlechter Ruf der Schule, der Aulaanbau und schließlich die gesamte Schulsanierung bis hin zur Stundenplanung mit Excel waren Teile eines „Findungsprozesses“. Ihre bisherige Stellvertreterin Andrea Friedland übernimmt ihre Aufgabe kommissarisch, bis ein neuer Schulleiter vom Schulamt bestätigt worden ist. (sdm)