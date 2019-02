FBI eröffnet Bürgerbüro

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Bürger-Initiative (FBI) eröffnet am kommenden Freitag, 15. Februar, in der Gubener Vorstadt ein Bürgerbüro. Es befindet sich in der Walter-Korsing-Straße 23 und soll Anlaufstelle für interessierte Bürger sowie Mitglieder sein. Darüber informierte Sprecher Rudolf Haas. Zur Eröffnungsfeier um 19 Uhr mit Musik und Reden werde auch Péter Vida, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, erwartet.

„Die Anlaufstelle wird mehrmals in der Woche besetzt sein. Platz ist für ein kleines Büro und einen großen runden Tisch. Von hier aus wollen wir auch unseren Wahlkampf organisieren“, erklärt Haas. Bei regelmäßig stattfindenden Themenstammtischen sollen Frankfurter am Wahlprogramm der FBI mitarbeiten und über kommunalpolitische Inhalten mitdiskutieren dürfen. Ebenfalls am 15. Februar, nach der offiziellen Eröffnung des Bürgerbüros, will die Bürger-Initiative ihre Spitzenkandidaten für die Kommunalwahlen benennen. Die vollständigen Kandidatenlisten werden dann erst im März verabschiedet, so Rudolf Haas.

Der 63-jährige – der bis 2009 Grünen-Landesvorsitzender in Sachsen war – ist gemeinsamer Frankfurter Kandidat der FBI und des Bündnisses Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen (BVB)/Freie Wähler für die Landtagswahl am 1. September. Die Frankfurter Bürger-Initiative war vor einem Jahr im Oberbürgermeister-Wahlkampf gegründet worden. Die Mitglieder wollten parteiunabhängig auf die Haushaltslage der Stadt aufmerksam machen. Im April wurde ein eingetragener Verein daraus. Im Juli trat die Gruppe dann dem Landesverband von BVB/Freie Wähler bei, einem Netzwerk von gut 120 lokalen Wählergemeinschaften und Initiativen.(thg)