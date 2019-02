Da reicht keine Luftpumpe mehr

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Besitzer dieses Fahrrads am Bahnhofsvorplatz in Eisenhüttenstadt dürfte sich tüchtig ärgern, wenn er es holen möchte. Zwar ist es noch angeschlossen, aber das Vorderrad fehlt und auch sonst ist es in einem eher jämmerlichen Zustand. Immer wieder beklagen Radler den Verlust oder die Beschädigung von Fahrrädern rund um das Bahnhofsgebäude. Und auch am Sonntag war dies nicht der einzige Überrest. Auf der anderen Seite des Gebäudes stand ein einzelnes Rad im Fahrradständer. Einen guten Eindruck auf Reisende vermitteln diese Bilder nicht.