Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Katja Kuhn ist glücklich. Ihre vor rund einer Woche verschwundenen Tiere sind wieder da. Der 15 Jahre alte Ziegenbock Joseph und das fünfjährige Pony Baileys seien in der Nacht zum Sonnabend vor ihre Tür gestellt worden und nun wieder bei den anderen auf der Koppel in Fredersdorf-Nord, berichtete die Besitzerin. Insbesondere an dem beigefarbenen Kleinpferd mit der schwarzen Mähne hing sie sehr, weil sie dabei war, als es geboren wurde.

Die Mittdreißigerin hatte nach dem Verschwinden auf verschiedenen Kanälen mobil gemacht und in sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit erhalten. Auch in der MOZ war um Hinweise gebeten worden. Wenig später waren die Tiere wieder da. Sie vermutet, dass der oder die Diebe womöglich Angst vor der Entdeckung bekommen hätten. Die Tiere seien soweit in Ordnung gewesen, hätten aber etwas wenig Futter bekommen, sagt sie. Das sehe man an der Statur.(ufo)